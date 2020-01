LOS ANGELES – Brad Pitt berhasil membawa pulang trofi Golden Globes 2020 atas penghargaan Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture. Mantan suami Angelina Jolie itu mengalahkan pesaingnya seperti Al Pacino hingga Tom Hanks.

Brad Pitt memenangkan penghargaan di Golden Globes 2020 dalam perannya di film Once Upon a Time In Hollywood. Menariknya, saat menerima trofi, aktor 56 tahun itu sempat meledek rekannya, Leonardo DiCaprio yang juga ada di film garapan Quentin Tarantino.

"Dia adalah bintang, seorang pria. Tentu saja aku akan berbagi rakit dengannya," canda Pitt seperti dikutip dari USA Today, Senin (6/1/2020).

Candaan itu merujuk pada akting Leonardo DiCaprio di film Titanic tahun 1997 silam. Meski demikian, Brad Pitt tetap berterima kasih atas kerjasama DiCaprio dan memuji rekan mainnya tersebut.

"Aku menyaksikan 'The Revenant' sebelumnya. Pria ini luar biasa, aku berterima kasih kepadanya tampaknya aku tak akan bisa berada di sini tanpa dirinya," sambung Pitt.

Apa yang dikatakan Brad Pitt mendapat respons dari warganet. Beberapa diantaranya kembali bernostalgia mengenai situasi di mana Jack, yang merupakan karakter DiCaprio berjuang untuk bertahan hidup setelah Titanic tenggelam.

"Tetap saja aku akan membagikan rakit ity, Legenda Brad Pitt kepada Leo DiCaprio. Hahaha," tulis netizen di Twitter. Ada pula yang menambahkan, "Setelah 23 tahun, Pitt masih membuat lelucon Titanic. Leo yang malang." Meninggalkan sosok Leonardo DiCaprio, Brad Pitt juga memberikan hormatnya kepada aktor lain seperti Tom Hanks. Ia juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Quentin Tarantino lewat peran di film yang digarapnya. "Terima kasih saudaraku, aku sangat menghargainya," kata Pitt. Menutup pidato Golden Globes yang diterima setelah 24 tahun lamanya, Pitt menyapa orangtuanya. "Mereka kembali ke Ozarks," tutur aktor bernama lengkap William Bradley Pitt ini. Brad Pitt menambahkan, ia sebenarnya ingin mengajak sang ibu ke acara tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan karena satu alasan. "Karena wanita manapun yang berdiri di sebelahku akan dianggap sebagai kekasih. Itu akan menjadi canggung," celotehnya.