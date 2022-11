THE Curious Case of Benjamin Button adalah salah satu film Brad Pitt yang menarik ditonton. Film bergenre fantasi-romantis ini merupakan adaptasi dari novel berjudul serupa karya F. Scott Fitzgerald.

Setelah tayang perdana pada 25 Desember 2008, The Curious Case of Benjamin Button ini sukses memenangkan penghargaan Academy Awards dan masuk ke dalam beberapa nominasi Oscar.

Kisah film dimulai dengan latar tahun 1918, seorang bayi bernama Benjamin Button (Brad Pitt) lahir dengan kondisi unik. Ia dibuang ke panti jompo karena memiliki fisik layaknya lansia, dan dirawat oleh Queenie.

Jika orang normal akan semakin tua, namun Benjamin malah kebalikannya. Ia semakin muda dan tampan seiring bertambahnya usia.

Kehidupannya pun dibumbui dengan romansa, bersama Daisy yang menjadi sahabat sekaligus tambatan hatinya. Benjamin bekerja di dermaga New Orleans dan Daisy bekerja sebagai seorang penari professional di New York.

Selain Brad Pitt, film ini dibintangi Cate Blanchett sebagai Daisy, Tilda Swinton sebagai Elizabeth Abbott, Taraji P. Henson sebagai Queenie, Julia Ormond sebagai Carolyn, Jason Flemyng sebagai Thomas Button, dan lainnya.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Penasaran dengan kisahh Benjamin selengkapnya? Saksikan film The Curious Case of Benjamin Button yang tayang pada Minggu, 27 November 2022 pukul 15.25 WIB melalui channel WarnerTV di Vision+! Yuk berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Anda yang gemar dengan pertandingan olahraga, bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Jangan lupa Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #VisionPlus #WarnerTV #TheCuriousCaseOfBenjaminButton BACA JUGA:Cindy Fatika Sari Masih Suka Cemburuan, Teuku Firmansyah: Makanya Bareng Terus BACA JUGA:Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu Kompak Belum Mau Tambah Anak