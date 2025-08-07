Kabar Duka, Ibu Brad Pitt Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun

Kabar Duka, Ibu Brad Pitt Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun. (Foto: Instagram/@pidney)

LOS ANGELES - Kabar duka datang dari Brad Pitt. Ibu sang aktor, Jane Pitt mengembuskan napas terakhirnya di usia 84 tahun.

Kabar duka itu dikonfirmasi keponakan sang aktor, Sydney, lewat media sosial. "Nenekku yang manis, Jane Etta, kami belum siap melepasmu," ungkapnya.

Sydney dalam unggahannya menambahkan, "Namun mengetahui kau akhirnya bebas untuk bernyanyi, menari, dan melukis, membuat kami lebih tenang."

Bagi Sydney, Jane Etta merupakan sosok berhati besar dan selalu peduli pada orang lain.

"Dia mengajarkan aku menjadi lebih kuat, memimpin dengan kasih, mencintai Yesus, dan menemukan sukacita lewat hal kecil," ungkapnya.

Sydney mengungkapkan, tak tahu bagaimana menjalani hidup tanpa sang nenek. Namun dia yakin, cinta yang ditinggalkan sang nenek akan selalu bersama mereka.