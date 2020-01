LOS ANGELES - Ajang penganugerahan bergengsi Academy Award atau Oscars 2020 telah merilis nominasi lengkap dari setiap kategori. Sebanyak 24 kategori diisi oleh para nomine yang layak untuk disandingkan.

Di ajang Piala Oscar 2020, Joker menjadi film dengan nominasi terbanyak. Film yang disutradarai oleh Todd Phillips ini mengisi 11 kategori antara lain Best Picture, Directing dan Leading Actor.

 

Seperti misalnya, dalam kategori Best PictureJoker akan bersaing dengan film-film yang tak kalah patut diperhitungkan seperti Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Once Upon A Time In Hollywood dan Parasite

Begitu pula dengan kategori Directing, sutradara Joker, Todd Philips bersaing dengan Martin Scorsese (The Irishman), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Bong Joon Ho (Parasite)

Sementara itu, kategori Leading Actor, Joaquin Phoenix sang Joker bersaing dengan Leonardo Dicaprio, Antonio Banderas, Adam Driver dan Jonathan Pryce. Joker juga bersaing di nominasi Adapted Screenplay, Makeup and Hair Styling, Cinematography, Film Editing, Original Score, Sound Editing, Sound Mixing, dan Costume Design.