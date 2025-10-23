Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |06:31 WIB
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub. (Foto: ELLE)
SEOUL - Son Naeun berpotensi gabung drama baru So Ji Sub, Manager Kim. Drama tersebut rencananya akan tayang di SBS pada tahun depan, setiap Jumat-Sabtu. 

“Naeun belum memutuskan menerima tawaran untuk membintangi Manager Kim. Namun, dia mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif,” kata J,WIDE COMPANY selaku agensi sang aktris seperti dikutip dari News1, pada Kamis (23/10/2025). 

Pada 11 September 2025, So Ji Sub mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama tersebut. Dia akan berperan sebagai Manajer Kim, pekerja kantoran biasa yang menyembunyikan masa lalunya sebagai agen khusus Korea Utara. 

Namun kehidupan Kim berubah sangat dramatis ketika putri kesayangannya diculik. Soompi melaporkan, Son Naeun akan berperan sebagai Sang Ah, karakter kunci yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Kim.

Jika Naeun menerima tawaran untuk berperan sebagai Sang Ah, maka Manager Kim akan menjadi proyek akting perdananya di bawah J,WIDE COMPANY, setelah meninggalkan YG Entertainment. 

Dia diketahui meneken kontrak eksklusif bersama agensi Lee Bo Young itu, pada pertengahan Mei 2025. Selain Lee Bo Young, dia juga satu agensi dengan Choo Young Woo, Kim So Yeon, dan Bae Jong Ok.*

(SIS)

