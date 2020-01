LOS ANGELES - Seluruh nominasi Oscars 2020 telah diumumkan. Kategori Sutradara Terbaik menjadi salah satu nominasi yang paling banyak diumumkan.

Dalam nominasi ini, Bong Joon Ho dalam film Parasite, Sam Mendes dalam film 1917, Todd Phillips dalam film Joker, Martin Scorsese dalam film The Irishman, dan Quentin Tarantino dalam film Once Upon A Time In Hollywood harus berjuang untuk mendapatkan predikat sutradara terbaik tahun ini.

"Selamat untuk mereka yang telah disebutkan," kata presenter Issa Rae setelah membaca nominasi seperti dilansir dari The Hollywood Reporter.

Dalam ketegori ini nama-nama besar bersaing. Sehingga tak ada sutradara wanita yang ikut bersaing memperebutkan predikat sutradara terbaik.

Beberapa nama sutradara wanita yang digadang-gadang bakal masuk dalam kategori ini pun harus gigit jari seperti ulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Lorene Scafaria (Hustlers) and Alma Har'el (Honey Boy).

Sejauh ini, sudah ada lima sutradara wanita yang berhasil masuk dalam kategori Sutradara Terbaik yakni Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), Lina Wertmuller (Seven Beauties), Jane Campion (The Piano), Sofia Coppola (Lost in Translation). Pada 2010, Kathryn Bigelow berhasil menyabet Piala Oscar sebagai predikat sutradara terbaik dan filmnya, The Hurt Locker, menang sebagai Best Pictures.

