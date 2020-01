LOS ANGELES – Star Wars: The Rise of Skywalker kembali mengukir prestasi di kancah box office Amerika Utara. Melansir Box Office Mojo, Senin (6/1/2020) film yang disutradarai J.J. Abrams ini berhasil mempertahankan juara satu periode weekend, 3-5 Januari 2020.

Star Wars: The Rise of Skywalker meraih penghasilan USD33,7 juta atau setara Rp471,1 miliar dari 4.406 layar bioskop kawasan Amerika utara. Sementara itu, secara keseluruhan, seri ke-9 dari Star Wars ini menyentuh angka USD918 juta.

Melansir Variety, Star Wars: The Rise of Skywalker akan menjadi film ketujuh Disney yang menyentuh angka penjualan USD1 miliar. Setelah sebelumnya diisi oleh Frozen 2 yang melintasi angka USD1,3 miliar.

Menyusul Star Wars, runner up Box Office pekan ini masih dihuni Jumanji: The Next Level dengan penghasilan USD26,5 juta atau senilai Rp370 miliar.

Berada di urutan ketiga, Little Women naik satu peringkat dari posisi minggu lalu dan mendepak Frozen 2. Film yang dibintangi Emma Watson ini mendapatkan USD13,5 juta atau setara Rp189,5 miliar.

Sang pendatang baru, The Grudge berhasil membuka pekan pertama penayangannya dengan raihan USD11,3 juta. Sebagai informasi, film bergenre horror ini berkisah mengenai rumah dikutuk roh jahat. Ia akan menyerang dan melukai dengan cara yang kejam kepada siapapun yang memasuki rumah tersebut.

Selain deretan film tersebut, Okezone juga merangkum 10 peringkat film periode 3-5 Januari 2020 seperti dikutip dari Box Office Mojo.

1. Star Wars: The Rise of Skywalker - USD33,7 juta (Rp471,1 miliar)
2. Jumanji: The Next Level - USD26,5 juta (Rp370 miliar)
3. Little Women - USD13,5 juta (Rp189,5 miliar)
4. The Grudge - USD11,3 juta (Rp157,8 miliar)
5. Frozen 2 – USD11,2 juta (Rp157,6 miliar)
6. Spies in Disguise – USD10 juta (Rp140,8 miliar)
7. Knives Out – USD9 juta (Rp126 juta)
8. Uncut Gems – USD7,8 juta (Rp109 juta)
9. Bombshell – USD4 juta (Rp56,9 miliar)
10. Cats – USD2,6 juta (Rp36,3 miliar)