JAKARTA – Luna Maya bertolak ke London dan bertemu dengan Nagita Slavina juga Raffi Ahmad. Tak sendiri, Luna pergi ke London bersama Ryochin, pria yang dikabarkan tengah dekat dengannya.

Kebersamaan mereka dibagikan oleh Raffi Ahmad melalui Instagram pribadinya, Senin (6/1/2020). Dalam sebuah unggahan, terlihat Raffi, Nagita Slavina, Luna Maya dan Ryochin berfoto di jalanan Kota London.

Mereka berempat tampak menikmati momen tersebut. Hal ini telihat dari senyuman yang keluar dari bibir mereka masing-masing.

“In the middle of the night ⭐️ 🇬🇧 London ❤️,” tulis Raffi Ahmad dalam keteangan fotonya.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari oleh para netizen, tak terkecuali sesama rekan selebritis. Seperti Maia Estianty yang ikut meninggalkan jejak dalam postingan tersebut.

“Wuih go public juga 😂,” tulis Maia Estianty di kolom komentar.

Komentar Maia pun lantas diramaikan oleh balasan dari para netizen. Mereka seakan setuju jika Luna Maya dan Ryochin memiliki hubungan spesial.

"Semoga jodoh ya bun😍😍," balas seorang warganet. "Amin jika benar seluruh indonesia bahagia .😊😊," doa netizen yang lain. Selain Maia Estianty, beberapa selebritis lainnya pun ikut berkomentar. Seperti misalnya Ayu Dewi serta Adiezty Fersa. "Serasi 1000 persen," tulis Adiezty. Luna Maya belakangan ini memang kerap dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Ryochin. Bahkan, beberapa waktu lalu, pria asal Jepang itu membagikan potret kebersamaannya dengan Luna Maya saat menghadiri pesta penikahan sahabatnya di Yunani. Sebelumnya, bahkan Luna Maya juga diketahui menghadiri sebuah acara makan malam bersama keluarga Ryochin. Meskipun demikian, namun belum apa konfirmasi dari Luna Maya mengenai hubungannya dengan pria tersebut.