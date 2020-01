LOS ANGELES - Penyanyi Pink selama ini memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang dermawan. Hal itu kembali dibuktikan dengan memberi sumbangan sebesar USD500 ribu atau setara dengan Rp6,9 miliar kepada tim pemadam kebakaran hutan liar di Australia.

Selain memberi donasi, pelantun lagu Just Give Me A Reason ini juga mengajak jutaan followersnya di Instagram melakukan hal yang sama. Ia mengaku sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di kawasan selatan Australia, terutama negara bagian New South Wales, yang mengalami kebakaran hutan paling besar saat ini.

"Aku merasa benar-benar terpukul melihat apa yang terjadi di Australia saat ini dengan kebakaran mengerikan seperti itu. Aku akan menyumbangkan USD500 ribu secara langsung kepada mereka yang berjuang di barisan terdepan. Doa terbaik menyertai teman-teman dan keluarga di sana," tulisnya.

Tindakan Pink tak hanya berhenti sampai di situ. Ia juga mengajak rekan-rekan artis lainnya seperti Naomi Watts, Hugh Jackman, dan Jai Courtney turut mengulurkan tangan membantu relawan dan korban kebakaran.

Dalam unggahannya, Naomi menuliskan kepeduliannya terhadap kebakaran hutan besar yang menimpa Negeri Kangguru. Sama seperti Pink, Naomi juga sangat bangga dengan keberanian para tim pemadam kebakaran yang berjuang melawan api di sana.

"Doaku bagi kalian yang kehilangan orang-orang tercinta dan rumahnya. Salam hormat juga untuk para pemadam kebakaran yang berani dan benar-benar tidak pernah berhenti bekerja selama liburan!" tulisnya. Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) dan Victoria, Australia, mengungsikan ribuan wisatawan dan penduduk setempat akibat kebakaran hutan ini. Karhutla Australia yang terjadi sejak September 2019 sudah menewaskan 18 orang, dan menghanguskan lebih dari 1,000 bangunan. Selain itu, lahan seluas 5,5 juta hektare diperkirakan hangus dilahap si jago merah. Kebakaran hutan memang bukan hal yang aneh di Australia ketika memasuki musim panas. Namun, dampak yang terjadi pada tahun ini dianggap sangat luas dan semakin membahayakan kehidupan manusia dan satwa khas seperti koala dan kangguru.