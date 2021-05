P!NK menyabet penghargaan sebagai Icon Awards dalam ajang Billboard Music Awards 2021. Ia juga tampil memukau bersama putrinya, dengan menari di seutas tali.

Berlangsung di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, acara tersebut diketahui digelar pada Minggu, 23 Mei 2021 waktu setempat, atau Senin, (24/5/2021) pukul 07.00 WIB.

Tak hanya sekadar menerima penghargaan, pelantun Just Give Me A Reason itu juga sempat menggemparkan panggung BMA dengan penampilannya bersama putrinya, Willow Sage Hart.

Sambil membawakan Cover Me in Sunshine, P!nk terlihat mengajak buah hatinya menari dengan bertumpu pada sebuah tali yang mengikat badan mereka.

Setelahnya, P!nk kembali membawakan All I Know So Far diiringi oleh petikan gitar. Tak lupa ia juga sempat membawakan beberapa tembang hits miliknya secara medley, mulai dari Get the Party Started, Just Like A Pill, hingga Give Me A Reason.

"Jadi untuk kalian semua yang ada di sana dan di seluruh dunia. Terima kasih sudah datang dan keluar untuk membiarkan kita sembuh bersama. Aku tidak sabar sampai kita bisa melakukannya lagi," ucap P!nk dipenghujung penampilannya.