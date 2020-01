LOS ANGELES - Memasuki tahun baru 2020, sejumlah musisi papan atas Hollywood telah memastikan akan merilis album baru. Seolah menyambut mulainya dekade baru, musisi-musisi ini memutuskan untuk merilis album mereka di awal tahun.

Yang membuat pengumuman ini makin menarik adalah karena kebanyakan artis-artis yang merilis album tersebut ialah mereka yang sudah lama istirahat dari industri musik.

Siapa saja mereka? Melansir The News, Kamis (2/1/2020), berikut adalah 5 musisi Hollywood yang paling dinantikan perilisan album baru pada awal 2020 ini

1. Selena Gomez

Selena Gomez sukses menandai comeback-nya ke dunia musik Hollywood pada 2019. Selena menguasai berbagai chart musik dengan perilisan Lose You to Love Me hingga Look At Her Now pada Oktober tahun lalu.

Menyusul kesuksesannya tahun lalu, mantan Justin Bieber tersebut akan merilis album baru bertajuk Rare pada 10 Januari 2020. Are you ready for the new music, Selenator?

2. Justin Bieber Tak mau kalah dari sang mantan legendaris, Justin Bieber juga berencana merilis karya baru di awal 2020. Suami Hailey Baldwin ini memang tak akan meluncurkan album, melainkan sebuah single baru bertajuk Yummy tersebut pada 3 Januari esok. Justin terakhir kali merilis album pada 2015. Lima tahun lalu, Justin kembali menunjukkan taringnya di industri musik Hollywood lewat album Purpose. Menyusul peluncuran Purpose, Justin juga menggelar tur dunia. 3. Green Day Band punk rock lawas, Green Day telah mengumumkan akan merilis album baru bertajuk Father of All pada 7 Februari 2020. Lagu utamanya yang berjudul sama dengan nama albumnya, Father of All telah dirilis pada 20 September 2019. Father of All menjadi album pertama Green Day setelah Revolution Radio pada 2016. Di album terbaru ini, Green Day berjanji tak akan menyinggung soal politik, yang kadang memang menjadi tema lagu band asal Amerika ini. 4. Cardi B Cardi B sukses membentuk peta persaingan baru di industri musik Hollywood. Ibu satu anak ini menjadi idola baru menyusul kesuksesan album debutnya, Invasion of Privacy. Meski pelantun I Like It itu belum memberitahukan judul lagu dan album barunya, namun ia memastikan akan memberikan apa yang sudah lama diunggu penggemar dan diharapkan akan dirilis tahun ini. Cardi juga masih merahasiakan tanggal rilis album barunya itu. 5. Kesha Setelah terakhir merilis album Rainbow pada 2017, Kesha siap untuk comeback baru dengan album High Road. Mengutip NPR, album berisi 15 lagu itu akan dirilis pada 10 Januari mendatang. Salah satu lagu di album High Road yakni Raising Hel telah dirilis video klipnya. Cuplikan album High Road juga sempat dibocorkan Kesha pada Oktober tahun lalu.