LOS ANGELES - Tak hanya pandai berakting di depan kamera, beberapa selebriti juga kerap merambah dunia bisnis dalam kehidupannya. Sebagian dari mereka berpikir bahwa ketika industri hiburan sedang tidak membutuhkan mereka, penghasilan bisa tetap datang dari bisnis.

5 selebriti Hollywood ini sukses di bidang bisnis. Siapa saja mereka?

1. Jessica Alba

Bermula dari alergi terhadap deterjen laundry, Jessica Alba akhirnya menemukan ide untuk membuka bisnis The Honest Company. Dirilis pada 2011, startup yang dibangunnya menjual barang-barang non-toxic seperti diapers, shampo, dan banyak alat-alat rumah tangga lainnya.

Awalnya bisnis ini sempat mendapat banyak pertentangan karena bahan-bahan yang digunakan tidak disukai oleh customer. Perusahaannya berulang kali mendapat tuntutan hukum namun tetap berdiri kokoh hingga saat ini.

"Aku selalu berusaha belajar dan tumbuh. Tapi aku memiliki visi. Dan aku rasa aku bukan tipe orang yang mudah menyerah," kata Alba dalam sebuah wawancara.

2. George Clooney

Dua trofi Piala Oscar berdiri tegak di lemari penghargaan George Clooney. Tak hanya pandai dalam berakting, Clooney juga mahir dalam bidang bisnis.

Ia memiliki sebuah perusahaan yang menjual minuman tequila. Ia bekerja sama dengan entrepreneur Rande Gerber untuk mendirikan perusahaan bernama Casamigos pada 2013.

Hingga saat ini Casamigos menjual merupakan salah satu produk minuman yang paling diminati. Pada 2016, misalnya, mereka sukses menjual 120 ribu minuman dan angka itu terus bertambah setiap tahunnya.

3. Reese Witherspoon

Reese Witherspoon mempunyai bakat tersendiri di bidang bisnis. Saat ini Whiterspoon menjalankan tiga bisnisnya sekaligus.

Pada 2012, Reese Witherspoon mendirikan Pacific Standard, perusahaan yang bergerak di bidang perfilman. Film Gone Girl dan Wild merupakan contoh dari kesuksesannya.

Tiga tahun setelahnya, ia juga mendirikan brand clothing dan lifestyle Draper James. Penjualannya cukup besar hingga akhirnya mendapat suntikan dana hingga USD10 juta dari Forerunner Ventures.

Perjalanan kariernya terus berlanjut. Pada 2016 ia membuka perusahaan bisnis multimedia bernama Hello Sunshine. Hello Sunshine memproduksi beberapa konten tayangan seperti Eleanor Oliphant Is Completely Fine dan Something in the Water.

4. Sofia Vergara

Salah satu bintang televisi dengan bayaran tertinggi, Sofia Vergara, menjadi co-founder perusahaan Latin World Entertainment. Vergara mendirikan perusahaan ini pada 1994 setelah melihat talent Latin jarang memiliki agen.

Kini perusahaan itu melebarkan sayapnya ke konten tayangan yang dibintangi oleh para talent dari Latin.

5. Jessica Simpson

Jessica Simpson beralih dari bintang pop menjadi entrepreneur di tahun 2006. Ia mendirikan Jessica Simpson Collection yang menjual produk sepatu.

Perusahaan ini dijalankan bersama ibunya, Tina Ann Drew. Tak lama kemudian bisnis ini dikembangkan dengan menjual berbagai kebutuhan perempuan seperti pakaian, perhiasan, hingga kacamata.

Tak berhenti sampai di situ, Jessica Simpson juga merilis clothing line untuk bayi. Berdasarkan data dari Forbes, perusahaan yang dikelolanya sudah meraup pendapatan hingga USD 1 miliar selama lebih dari 10 tahun.