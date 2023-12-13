Bintang Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

LOS ANGELES - Kabar duka datang dari seorang aktor ternama asal Amerika Serikat, Andre Braugher. Ia menghembuskan nafas terakhirnya setelah dikabarkan mengalami sakit di usia 61 tahun.

Meskipun belum diketahui secara pasti apa sakit yang dialami oleh Bintang Homicide: Life On The Street dan Brooklyn Nine-Nine itu, tetapi melalui juru bicaranya hal itu dibenarkan olehnya.

Sejumlah kerabat atau sahabat yang mengenal dirinya merasa kehilangan sosok yang berperan sebagai Kapten Raymond Holt dan membintangi Homicide: Life on the Street.

“Saya merasa terhormat telah mengenal Anda (Andre Braugher), tertawa bersama Anda (Andre Braugher), bekerja dengan Anda (Andre Braugher) dan berbagi 8 tahun gemilang menonton bakat Anda (Andre Braugher) yang tak tergantikan. Ini menyakitkan,” kata Terry Crews selalu lawan main Andre Braugher, dikutip dari laman The Guardian, Rabu (13/12/2023).

“Kamu (Andre Braugher) meninggalkan kami terlalu cepat. Kamu mengajariku banyak hal. Saya akan selamanya berterima kasih atas pengalaman mengenal Anda. Terima kasih atas kebijaksanaan Anda (Andre Braugher), saran Anda (Andre Braugher), kebaikan Anda (Andre Braugher) dan persahabatan Anda (Andre Braugher). Belasungkawa terdalam untuk istri dan keluarga Anda (Andre Braugher)bdi masa sulit ini. Anda (Andre Braugher) menunjukkan kepada saya seperti apa kehidupan yang dijalani dengan baik,” tambahnya.

Tidak hanya Terry, sejumlah sahabat yang lainnya pun ikut merasakan duka yang mendalam. Merekaikut memposting kenangan ketika semasa Andre Braugher ketika masih hidup, sebagai bentuk mengenang masa-masa yang sudah tidak mungkin bisa mereka rasakan kembali bersamanya.

BACA JUGA: