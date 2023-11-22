Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melissa Barrera, Artis Hollywood yang Dipecat Imbas Berikan Dukungan untuk Palestina

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:16 WIB
Melissa Barrera, Artis Hollywood yang Dipecat Imbas Berikan Dukungan untuk Palestina
Melissa Barrera dipecat imbas dukung Palestina (Foto: IG Melissa)
A
A
A

 

JAKARTA - Hollywood diduga tidak ramah Palestina. Artis bernama Melissa Barrera menjadi salah satu buktinya.

Melissa Barrera dipecat oleh rumah produksi 'Scream', Spyglass Entertainment, karena menyatakan dukungan atas Palestina. Kabar ini pun langsung menyita perhatian publik.

Di platform X misalnya, akun @popbase membagikan ulang kabar ini dan langsung disorot 2,1 juta netizen. Banyak dari netizen merasa prihatin dengan pemecatan ini.

"Dia berhak atas pekerjaannya. Kami akan boikot film 'Scream 7'," komen @arianau****, dikutip Okezone, Rabu (22/11/2023).

Melissa Barrera, Artis Hollywood yang Dipecat Imbas Berikan Dukungan untuk Palestina

Komentar lain netizen pun tak kalah 'pedas'. "Memecat seseorang yang mendukung kesetaraan dan hak atas hidup adalah sesuatu yang memuakkan," tulis @itgirl****.

Melissa Barrera sendiri menyampaikan dukungan Palestina lewat Instagram. Di sana ia menulis tentang kekecewaan bagaimana media 'Barat' tutup mata dengan apa yang terjadi di Palestina.

Berikut pernyataan lengkap dukungan Melissa Barrera terhadap Palestina: "Saya aktif mencari video dan informasi tentang pihak Palestina selama sekitar 2 minggu terakhir, dengan mengikuti berbagai macam akun dll. Mengapa? Karena media barat hanya menampilkan sisi lain. Mengapa mereka melakukan itu, saya biarkan Anda menyimpulkan sendiri. Biasanya algoritma di media sosial mendapatkan intinya. Halaman penemuan saya di Instagram hanya akan menampilkan video yang menunjukkan dan berbicara tentang pihak Israel. Sensor sangat nyata. Warga Palestina mengetahui hal ini, mereka tahu bahwa dunia telah berusaha membuat mereka tidak terlihat selama beberapa dekade. Teruslah berbagi."

Laporan Hollywood Reporter menjelaskan bahwa itu bukan kali pertama Melissa Barrera menyampaikan dukungan atas Palestina. Lewat Instagram juga, ia pernah menuliskan pernyataan ini,

"Gaza saat ini diperlakukan seperti kamp konsentrasi. Mengumpulkan semua orang, tanpa tujuan, tanpa listrik, tanpa air... Masyarakat tidak belajar apapun dari sejarah kita (Amerika Serikat). Dan sepertinya sejarah kita, orang-orang masih diam menyaksikan semua hal terjadi. Ini adalah genosida dan pembersihan etnis."

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2937970/bintang-brooklyn-nine-nine-andre-braugher-meninggal-dunia-di-usia-61-tahun-oyL7iJdEa4.jpg
Bintang Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/206/2890918/6-aktor-hollywood-ini-pernah-berperan-sebagai-bintang-film-porno-ada-yang-nyesel-YZo2SjYtcH.jpg
6 Aktor Hollywood Ini Pernah Berperan sebagai Bintang Film Porno, Ada yang Nyesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/33/2862174/lil-tay-dan-kakaknya-masih-hidup-sebut-instagram-dibajak-orang-GGZP3wcWYv.jpg
Lil Tay dan Kakaknya Masih Hidup, Sebut Instagram Dibajak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/206/2860072/pendapatan-barbie-tembus-usd1-miliar-greta-gerwig-pecahkan-rekor-petty-jenkins-ylrsFfmzGc.jpg
Pendapatan Barbie Tembus USD1 Miliar, Greta Gerwig Pecahkan Rekor Petty Jenkins
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/206/2860031/william-friedkin-sutradara-the-exorcist-meninggal-dunia-akibat-penyakit-pneumonia-UrbxhKzt0s.jpg
William Friedkin Sutradara The Exorcist Meninggal Dunia, Akibat Penyakit Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859221/bella-hadid-ungkap-kondisi-kesehatan-berjuang-lawan-penyakit-lyme-pzGhl8zny2.jpg
Bella Hadid Ungkap Kondisi Kesehatan, Berjuang Lawan Penyakit Lyme
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement