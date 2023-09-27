6 Aktor Hollywood Ini Pernah Berperan sebagai Bintang Film Porno, Ada yang Nyesel

JAKARTA - Seorang aktor kerap kali menerima peran menantang untuk melambungkan nama mereka. Ketika peran itu sukses, akan ada banyak tawaran proyek yang menghampiri mereka.

Dari berbagai peran menantang itu, ada peran sebagai bintang film porno yang pada akhirnya membawa sang aktor ke puncak kesuksesan. Namun ada pula yang tak terlalu sukses karena film tersebut ditayangkan terbatas.

Berikut deretan aktor Hollywood pernah berperan sebagai bintang film porno seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Mark Wahlberg

Mark Wahlberg berperan sebagai Dirk Diggler dalam film Boogie Nights, pada 1997. Dirk merupakan seorang tukang cuci piring di sebuah kelab malam yang menjadi bintang film porno populer.

Film dan peran tersebut sukses membawa Mark ke puncak popularitas. Namun dia mengaku, menyesal menerima peran tersebut. "Aku selalu berharap, Tuhan mengampuniku karena aku mengambil keputusan buruk di masa lalu," katanya dikutip dari Mirror, pada 2021.

2.Amanda Seyfried

Amanda Seyfried menggantikan Lindsay Lohan berperan sebagai bintang film porno Linda Lovelace dalam film Lovelace yang dirilis pada 2013. Linda melambungkan namanya sebagai salah satu bintang film porno populer ketika bermain dalam film Deep Throat, pada 1972.

Kepada Indie Wire pada Agustus 2013, Amanda mengaku, tak masalah harus tampil tanpa busana dan melakukan adegan ekstrem dalam film tersebut. Sebut saja ketika Linda diperkosa suaminya di malam pertama mereka, atau ketika dia diperkosa oleh sekelompok orang.

3.Robert Downey Jr

Sebelum terkenal sebagai Iron Man, Robert Downey Jr pernah berperan sebagai bintang film porno dalam film Rented Lips yang dirilis pada 1 Juli 1988. Dia berperan sebagai Wolf Dangler, seorang bintang film porno yang berambisi menjadi aktor.

Menariknya, film yang juga dibintangi Martin Mull dan Dick Shawn itu digarap oleh ayah sang aktor, Robert Downey Sr. Film ini berkisah tentang movie maker yang menggarap film porno dan mengubahnya menjadi proyek musikal.