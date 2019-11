JAKARTA – Keberhasilan Claudia Emmanuela dalam ajang The Voice of Germany 2019 membuat bangga Indonesia. Sayangnya, pencapaian Claudia yang telah menyabet gelar juara di ajang tersebut masih menyisakan nyinyiran netizen.

Hal itu terlihat dari unggahan di sebuah akun gosip Instagram. Dalam unggahannya, sang pengelola akun membagikan video detik-detik kemenangan Claudia saat berhadapan dengan 4 kompetitornya.

Video tersebut pun lantas diramaikan oleh para netizen di kolom komentar. Sebagian besar dari mereka memberikan pujian pada gadis asal Cirebon, Jawa Barat tersebut.

Akan tetapi, komentar nyinyir turut pula dituliskan netizen lainnya terkait penampilan Claudia di atas panggung megah tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya membandingkan kualitas suara gadis 18 tahun itu dengan penyanyi lainnya.

“Suaranya tidak bagus-bagus banget. Tapi dia memang lagi hoki. Pitch control, fals, nada tinggi enggak sampai. Tapi kalau suah sejauh ini pasti bangga,” kritik salah seorang warganet.

“Perasaan penyanyi Indonesia banyak yang lebih bagus,” komentar netizen lain.

Kabar berikutnya datang dari Maia Estianty yang membahas tentang lirik lagu curian Ahmad Dhani. Hal tersebut dibicarakan Maia Estianty ketika melakukan penjurian terhadap salah satu peserta Indonesian Idol 2019.

Saat itu, seorang peserta menyanyikan lagu Risalah Hati yang dipopulerakan oleh Dewa 19. Menurut Maia salah satu penggalan lagu tersebut adalah lirik ciptaannya yang lantas dicuri oleh sang mantan suami, Ahmad Dhani.

“Ini lirik aku, 'Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku'. Dicolong sama Ahmad Dhani,” kata Maia Estianty saat melakukan penjurian.

Saat dimintai keterangan seusai acara, Maia menyebut tak bermaksud untuk menjelek-jelekkan karya Ahmad Dhani. Dia hanya ingin mengeluarkan fakta yang bisa membuat suasana menjadi cair.

“Itu kan lelucon ya,” kata Maia Estianty di MNC Studios, Jakarta, Selasa dini hari (12/11/2019).

Meskipun lagu yang diciptakan Ahmad Dhani itu mengutip sederet lirik miliknya, namun menurut Maia itu wajar saja dilakukan. Mengingat saat penggarapan lagu tersebut, Maia dan Dhani masih berstatus sebagai suami dan istri.

“Enggak apa-apa juga, kan suami istri ya menjadi satu. Jadi ya buat saya namanya suami memberikan apa ke istri, istri memberikan apa ke suami, ya itu hal yang lumrah,” lanjut ibu dari Al, El dan Dul itu.

Berita selanjutnya datang dari Iko Uwais yang memamerkan tubuh kekarnya melalui Instagram. Uniknya, foto tersebut mengundang aktor Internasional Mark Wahlberg untuk berkomentar.

Dalam foto itu sendiri, Iko Uwais tampak mengenakan pakaian olahraga berwarna abu-abu tanpa lengan. Suami dari Audy Item itu juga mengenakan celana pendek berwarna hitam.

Iko terlihat mengangkat pakaiannya ke atas sehingga bagian perut pemai film The Raid itu terlihat jelas. Sebagai seorang atlet juga aktor laga, tak heran apabila ayah 2 putri itu memiliki bentuk badan yang kekar dan dipenuhi otot menonjol.

“Apakah kamu mau makan ramen? Atau kue keju? Maka kerjalah (olahraga) untuk itu #hidupsehat #untukkeluarga #songongsquad," tulis Iko dalam kolom keterangan foto, Senin (11/11/2019).

Unggahan tersebut pun ramai dikomentari para netizen yang memuji bentuk tubuh pria berdarah Minang ini. Salah satu dari deretan komentar itu dituliskan oleh Mark Wahlberg.

Tak menuliskan sepatah katapun, pemeran Fletcher Chase dalam film All the Money in the World ini hanya berkomentar dengan emotikon tepukan tangan. Mark Wahlberg tampaknya salut dengan bentuk badan yang dimiliki oleh Iko.

Komentar aktor 48 tahun itu pun kemudian dibalas oleh Iko Uwais. Iko justru menyebut jika Mark Wahlberg adalah inspirasinya.“Kamu adalah inspirasiku, saudaraku," tulis Iko Uwais di balasan komentar Mark Wahlberg.