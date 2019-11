JAKARTA - Lagu 1000x milik Jarryd James menjadi salah satu lagu paling populer dinyanyikan para peserta audisi Indonesian Idol 2019. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian para juri datang dari Kevin Hugo.

Saat audisi, Kevin menyanyikan lagu itu dengan petikan apik gitarnya. Video audisi pemuda berkacamata itu bahkan ditonton lebih dari 3,4 juta kali. Angka itu jauh di atas capaian video musik original lagu tersebut.

Video musik 1000x yang dirilis Jarryd James pada 28 November 2016 itu, hanya ditonton 463.349 kali. Sementara versi audionya sekitar 1,69 juta kali. Lagu itu merupakan satu dari album debut James bertajuk ‘High’ yang dirilis pada 29 Juli 2019.

Berikut Okezone menyuguhkan lirik dan chord gitar lagu 1000x milik Jarryd James.

1000x Jarryd James

Capo 1, Standard Tuning

*- one strum

[Intro]

G

[Verse 1]

G

Even if I'm leaving you at the door

Bm

Even when I know that you're never lonely

C G

Harder than imagined

D

Harder when it's cold

G

Even when I'm playing in the fire

Bm

Even when I'm doing it for all my life

C G

Harder than imagined

D G

Harder when I let it go

[Pre-Chorus]

G Bm

Tell me that love is enough

C

The seas will be parted for us

C*

Tell me that love is, ooh

[Chorus]

G

In another lifetime

Bm

I would never change my mind

C

I would do it again

Bm D

Ooh, a thousand times

G

Just to let you in here

Bm

Where you make me lose my mind

C D Bm

In another life I'd do it all again a thousand times

[Verse 2]

G

Never would I ever let my love escape you

Bm

Never keep you from the promises I gave you

C G

Further than imagined

D

Further than we've ever known

[Pre-Chorus]

G Bm

Tell me that love is enough

C

The seas will be parted for us

C*

Tell me that love is, ooh

[Chorus]

G

In another lifetime

Bm

I would never change my mind

C

I would do it again

Bm D

Ooh, a thousand times

G

Just to let you in here

Bm

Where you make me lose my mind

C D Bm

In another life I'd do it all again a thousand times

[Bridge]

G Bm C D*

G Bm C D*

In another life I'd do it all again a thousand times

[Chorus]

G

In another lifetime

Bm

I would never change my mind

C

I would do it again

Bm D

Ooh, a thousand times

G

Just to let you in here

Bm

Where you make me lose my mind

C D Bm

In another life I'd do it all again a thousand times

[Outro]

G