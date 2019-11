JAKARTA - Akun Instagram Luna Maya baru saja diretas hacker yang menamakan dirinya 'WMA Club' pada Minggu (10/11/2019). Sekira 15.00 WIB, pengumuman dari sang hacker itu tertera dalam unggahan terbaru bintang Suzanna: Bernapas Dalam Kubur itu.

Dalam unggahan video Instagram Luna Maya, terlihat tulisan 'akun ini telah diretas, kamu akan melihat kekuatan masyarakat Turki'. Selain itu tergambar juga aktivitas seseorang di depan komputer dan diakhiri bendera Turki yang berkibar.

Tidak banyak caption yang tertulis diunggahan hacker WMA Club. Ia hanya menyematkan tiga akun Instagram yang telah diikuti Luna Maya.

"WMA Club Icraat, The Adiges dan Falcon Deizy Official dan Dangerous Official," demikian keterangan di caption video tersebut.

Padahal dua jam sebelum akun itu diretas, Luna Maya masih memperlihatkan aktivitasnya di Instagram. Perempuan kelahiran Denpasar itu mengucapkan selamat ulang tahun pada sang kakak, Tipi Jabrik.

Ulah sang hacker tak berhenti sampai di situ, pria yang dicurigai berasal dari Turki itu juga mengubah foto profile Luna Maya. Sebelumnya masih terlihat wajah sang aktris, namun kini menghilang. Baca juga: Pengkhianatan Cinta, Berbuah Manis untuk Maia Estianty Akun WMA Club juga sempat melakukan Insta live di akun pribadinya itu. Ia memperlihatkan seorang anak kecil tengah bermain di taman. Sementara hujatan datang di kolom komentar. "Hacker sia**n," tulis warganet. Sementara lainnya menambahkan, "polisi akan segera menemukanmu!". Aksi lainnya terlihat di Insta Story Luna Maya yang berubah drastis. Sekira pukul 11 siang, Luna masih memperlihatkan aktivitas di ruang make up. Namun pada sore hari sang hacker mulai beraksi. Ia menuliskan caption agar orang-orang yang melihat Insta Story itu mengikuti akun Danger Official dan Neslim Gungen. Terselip pula lokasi Insta Story itu dibuat, tampak kawasan Cologne, sebuah kota di Jerman. Sementara unggahan lainnya akun Neslim Gungen mengaku hacker.