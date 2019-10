JAKARTA - Filipina terus mempersiapkan diri untuk menyambut pagelaran SEA Games 2019. Perhelatan olahraga akbar se-Asia Tenggara ini akan dilaksanakan di Manila pada tanggal 30 November hingga 11 Desember 2019.

Penyanyi legendaris Disney, Lea Salonga, telah ditunjuk untuk membawakan lagu theme song SEA Games 2019 yang berjudul We Win As One.

Selain memiliki suara emas, Lea Salonga juga merupakan seorang penyanyi kelahiran Manila. Tak heran jika dirinya dipilih untuk menyanyikan lagu penuh semangat itu.

Salonga mengawali debutnya sebagai aktris lewat drama musikal The King and I. Namanya semakin terkenal setelah mengisi dua lagu soundtrack film Disney.

Pada tahun 2011, Lea Salonga dinobatkan sebagai legenda Disney. Istri Robert Charles Chien banyak menuai penghargaan pribadi selama kariernya.

Sebuah kehormatan bagi Salonga untuk menyanyikan theme song SEA Games 2019 di tanah kelahirannya. Meskipun ini bukan kali pertama ia bernyanyi untuk sebuah event olahraga.

"Ada sesuatu yang istimewa untuk mewakili negara karena Filipina akan menjadi tuan rumah. Kurasa, niatnya bukan hanya untuk menghibur. Maksud saya, saya berharap orang-orang akan menyukai lagu itu, tetapi saya juga berharap itu menjadi sumber inspirasi, terutama bagi para atlet yang akan berlaga," ujar Lea Salonga, seperti dilansir dari Philstar. Lea Salonga menjadi pengisi suara adegan bernyanyi di film Disney seperti Aladdin, Mulan, hingga Disney Princess Enchanted Tales: Follow Your Dreams.