LOS ANGELES - Setelah dikisahkan tewas pada Avengers: Endgame, karakter Iron Man akan kembali dihidupkan dalam serial Disney+ terbaru. Robert Downey Jr pun dikabarkan akan kembali sebagai Tony Stark dan Iron Man.

Menurut We Got This Covered, bos marvel saat ini tengah mempersiapkan seri Ironheart, remaja yang melanjutkan perjuangan Stark yang diceritakan dalam sebuah komik Marvel. Di sisi lain, dikabarkan bahwa Robert Downey Jr hanya sebagai Artificial Intelligence (AI), system yag serupa dengan JARVIS (Paul Bettany).

Robert Downey Jr, mengisi suara untuk tokoh AI yang melatih Ironheart atau Riri Williams. Ironheart sendiri ditampilkan ketika Tony Stark dalam kondisi kritis.

Ironheart diciptakan oleh Marvel Comics pada tahun 2015. Sayangnya, komik tersebut menuai kritik karena penggambarannya yang tidak akurat tentang perempuan muda berkulit hitam dan kurangnya penulis dengan karakteristik seperti itu.

Awal tahun ini, penulis Ironheart, Eve Ewing memperkenalkan Downey Jr di sebuah gala. Dalam momen tersebut, Downey Jr memberikan dukungannya untuk Ironheart sebagai penerus dari Ironman di Marvel Cinematic Universe (MCU). "Kisah sebenarnya di sini adalah itu @RobertDowneyJr berkata di depan umum di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang bahwa #Ironheart harus berada di MCU. Saya langsung kembali ke area pers," kicau Eve Ewing dalam Twitternya.