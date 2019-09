JAKARTA - Disney akhirnya buka suara terkait kabar keterlibatan Livi Zheng dalam film animasi, Raya and The Last Dragon. Hal ini disampaikan oleh Walt Disney Indonesia, Senin (9/9/2019).

"Walt Disney Company telah mengonfirmasi pembuat film Raya and The Last Dragon terlibat dengan begitu banyak orang hebat di Asia Tenggara selama perjalanan penelitian mereka ke kawasan itu, termasuk Livi Zheng," demikian keterangan yang diterima Okezone dalam pesan singkat.

Mengenai detail seperti apa keterlibatan Livi Zheng di film Disney yang rilis November 2020, pihak Walt Disney Indonesia belum bisa menjelaskan. Pasalnya hal ini akan dikonfirmasikan lebih lanjut kepada pihak terkait yang membuat film tersebut.

Sementara itu, Livi Zheng yang ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat juga enggan untuk memberikan keterangan secara pasti. Sutradara Bali: Beats of Paradise ini mengatakan jika dirinya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya.

"Yang kasih pernyataan kan harus dari pihak Walt Disney. Silakan tunggu saja," ujar Livi.

Seperti diketahui, Walt Disney saat ini memang tengah bersiap untuk membuat film animasi Raya and The Last Dragon. Melansir IGN, kisah ini akan mengangkat petualangan Raya (Cassie Steele) mencari naga terakhir, Sisu (Awkwafina) untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan kegelapan yang mengancam Kerajaan Kumandra (Bumi kuno yang memuja naga). Demi menunjang cerita tersebut, tim produksi melakukan perjalanan ke Lao, Thailand, Kamboja, dan Indonesia untuk mengambil inspirasi dari budaya Asia Tenggara yang indah dan beragam.

Film Raya and The Last Dragon akan ditulis naskahnya oleh Adele Lim (Crazy Rich Asian) dan Osnat Shurer (Moana). Sementara untuk sutradara akan diambil alih oleh Paul Briggs dan Dean Wellins yang pernah bekerja untuk Big Hero 6 dan Frozen.