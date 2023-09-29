Disney Hadirkan Film Wish, Ada Keterlibatan Wanita Asal Indonesia

JAKARTA - Walt Disney Animation Studios menghadirkan film animasi terbaru berjudul Wish. Film animasi tersebut hadir untuk memperingati ulang tahun ke-100 keberadaan studio animasi Disney.

Dalam pembuatan film Wish ini terdapat keterlibatan seorang animator asal Jakarta yaitu Griselda Sastrawinata-Lemay. Ia mendesain kostum para karakter yang ada film Wish tersebut.

"Saya itu associate product designer, fokusnya di dalam costume design. Jadi saya berkolaborasi dengan production designer, Michael Giaimio," ujar Griselda Sastrawinata-Lemay dalam konferensi pers Wish Hometown Hero Tour di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Griselda mengaku jika film Wish ini benar-benar spesial. Sehingga ia pun mendedikasikan penuh untuk merancang kostum semua karakter yang memiliki makna masing-masing.

"Sebagian penonton ini film benar-benar spesial, karena mana ada lagi studio bisa bilang 100 tahun bikin animasi," ucap Griselda.

Trailer film animasi yang disutradarai oleh Chris Buck dan Fawn Veerasunthorn ini juga sudah resmi dirilis.

Melihat dari trailer-nya, film animasi Wish mengisahkan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Asha (Ariana DeBose) yang tinggal di sebuah kerajaan ajaib bernama Rosas.

Kerajaan itu didirikan oleh seorang Raja yang mampu mengabulkan permohonan setiap orang. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Magnifico (Chris Pine) dan Ratu Amaya (Angelique Cabral).

Griselda juga menjelaskan makna dari kostum yang dipakai oleh Asha dan Raja Magnifico.

Untuk kostum Asha, perempuan kelahiran 1982 itu memadukan unsur modern dan tradisional, antara Eropa dan sentuhan tradisional asal Afrika Utara untuk baju yang dipakai oleh Asha.

"Kita punya main idea, dress will contemporary, ayah dia orang Eropa. Jadi siluetnya Eropa bajunya dari North Africa. Jadi mix modern dan tradisional," jelas Griselda Sastrawinata.

