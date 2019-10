JAKARTA - Konser Lukas Graham The Purple Asian Tour di The Kasablanka Hall, Jakarta, Selasa (1/10/2019) dibuka lewat penampilan Gisel. Diawali dengan membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari belakang panggung, Gisel yang tampil dengan busana serba putih lantas naik dan menyapa penonton.

Inikah Cinta jadi lagu pertama yang Gisel nyanyikan. Dibawakan dengan gaya aransemen ulang khusus dari Gisel, lagu yang dipopulerkan oleh M.E itu mendapat sambutan meriah dari penonton.

"Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Seperti sebahagia Gisel sekarang bisa ada di panggung ini," ujar dia.

Usai menyanyikan Inikah Cinta, Gisel memilih lagu Yang Kumau untuk dibawakan. Kali ini, giliran single hits milik Krisdayanti yang Gisel tampilkan dengan gaya aransemen musik khususnya.

Gisel pun menutup penampilannya dengan salah satu single andalannya, Cara Lupakanmu. Yang mengejutkan, Gisel turut mengajak putrinya Gempita Noura Marten untuk naik ke panggung.

Kehadiran Gempi disambut pekikan riuh penonton. Dia bahkan juga sempat diminta bernyanyi oleh sang ibu dan membuat penonton berteriak gemas.

"Terima kasih semuanya, enjoy the show!," tutup Gisel.

Ini merupakan kali pertama Lukas Graham menggelar konser di Indonesia. Band asal Denmark itu membawakan deretan single hits mereka yang tentunya sudah akrab di telinga para penggemar seperti 7 Years dan Love Someone.

Selain dua lagu hits di atas, Lukas Graham juga menyanyikan Hold My Hand, Take The World By Storm, Drunk in The Morning, You’re Not There, Lie, Off to See The World, Strip No More, Unhappy, Happy Home, Not A Damn Thing Changed, Redemption Song, Lullaby, Say Yes, Don’t You Worry, Mama Said dan Funeral.