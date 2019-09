JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, banyak film horor lama Indonesia yang dikemas ulang oleh para filmmaker baru. Setelah kesuksesan besar Pengabdi Setan dan Suzzanna: Bernapas dalam Kubur, akan hadir juga film horor dari tahun 1981, Ratu Ilmu Hitam.

Film Ratu Ilmu Hitam merupakan film horor lama yang sudah dikenal luas. Film milik Rapi Films ini bahkan sempat diganjar berbagai penghargaan pada masanya.

Ratu Ilmu Hitam kini dikemas ulang dengan skenario dari Joko Anwar dan disutradarai oleh Kimo Stamboel. Film ini baru saja merilis trailer dan poster baru sebelum tayang di awal November mendatang.

Putri Ayudya sebagai salah satu pemain mengaku cukup puas dengan hasil trailer pertama Ratu Ilmu Hitam. Beberapa kekhawatiran dirinya terkait CGI langsung hilang setelah melihat trailer pertama.

"Film ini memang seru banget, gak nyangka, tadi lihat hasilnya seperti kekhawatiran sekarang tentang gimana CGI-nya tapi ternyata I think it was really good," kata Putri Ayudya saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Kimo Stamboel kembali membuktikan diri sebagai salah satu sutradara film berbakat di Indonesia. Cuplikan adegan horor dengan berbagai gore di Ratu Ilmu Hitam terasa sangat menyiksa dan membuat bulu kuduk berdiri.

"Dan ternyata lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Aku cukup surprise melihat trailernya," seru Putri.

Ratu Ilmu Hitam versi baru akan membawa sebuah cerita yang agak berbeda dengan film tahun 1981. Meski demikian teror horor yang dihadirkan dipastikan akan tetap sama seperti film sebelumnya.