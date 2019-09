LOS ANGELES - Teror IT: Chapter 2 masih menghantui bioskop-bioskop Amerika Utara. Memasuki minggu ke duanya di box office, film yang diangkat dari novel Stephen King ini masih berjaya di puncak box office.

Melansir boxofficemojo, Senin (16/9/2019), IT: Chapter 2 meraup USD40,7 juta di minggu ke-2. Angka ini memang turun lebih dari 50 persen dibanding penghasilannya pekan lalu.

Meski demikian, pendapatan tersebut sudah cukup untuk mengamankan IT: Chapter 2 di puncak tangga box office. Pasalnya, runner up pekan ini, Hustlers hanya mampu mengumpulkan USD33,2 juta di pekan pertamanya.

Walau tak bisa menggulingkan kekuasaan IT: Chapter 2, namun Hustlers dinilai tampil apik dengan hasil di luar ekspektasi. Dibuat dengan budget 'hanya' USD20 juta, film produksi STX Entertainment ini sudah berhasil mengembalikan modal rumah produksinya.

Hustlers berhasil mencatat rekor sebagai film dengan penghasilan pembuka terbesar dalam sejarah STX Entertainment. Hustlers juga menjadi film live-action dengan penghasilan awal terbesar dalam karier Jennifer Lopez, sang bintang utama.

"Ini adalah film impian yang ingin diproduksi oleh setiap studio karena menguntungkan, prestis, dan bisa tayang lama (di bioskop)," tutur Paul Dergarabedian, media analis senior dari Comscore, seperti dikutip dari Foxnews.

Melengkapi top 5 box office edisi 13-15 September 2019, ada Angel Has Fallen di peringkat 3. Sekuel dari seri Fallen ini turun satu peringkat dengan penghasilan USD4,4 juta.

Good Boys yang pekan lalu ada di posisi 3, kini menduduki ranking 4 dengan USD4,2 juta. Sementara di peringkat 5 adalah The Lion King (2019) yang mengumpulkan USD3,5 juta.

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika Utara:

1. IT: Chapter 2 - USD40,7 juta

2. Hustlers - USD33,2 juta

3. Angel Has Fallen - USD4,4 juta

4. Good Boys - USD4,2 juta

5. The Lion King (2019) - USD3,5

6. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - USD2,77 juta

7. Overcomer - USD2,7 juta

8. The Goldfinch - USD2,6 juta

9. The Peanut Butter Falcon - USD1,9 juta

10. Dora and the Lost City of Gold - USD1,8 juta