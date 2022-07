Minions: The Rise of Gru mengambil alih box office internasional. Film kelima dari franchise Despicable Me ini menghasilkan USD93,7 juta atau setara Rp1,4 triliun selama liburan akhir pekan dari 61 pasar luar negeri.

Hasil tersebut membawa film ini debut di peringkat teratas mengungguli film-film lainnya seperti Top Gun: Maverick dan Elvis. Melansir dari Variety pada Selasa (5/7/2022), di Amerika Utara, film ini memulai debutnya dengan mencapai USD108 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun selama akhir pekan.

Selain Amerika Serikat dan Kanada, Minions: The Rise of Gru juga laku keras di Inggris dan Irlandia. Berikutnya di Meksiko, Jerman, Spanyol, Brasil, Indonesia dan terakhir, Argentina.

Minions: The Rise of Gru merupakan film komedi animasi karya sutradara Kyle Balda. Film tersebut merupakan sekuel dari film Minions (2015) sekaligus spin-off dari Despicable Me (2010).

Minions: The Rise of Gru bercerita tentang perjalanan awal Gru pada tahun 1970-an, yang saat itu berusia 12 tahun dan bercita-cita menjadi supervillain. Film ini juga menceritakan awal mula hubungan karakter tersebut dengan Minions.

Sementara itu, film Universal lainnya, Jurassic World Dominion juga sukses masuk box office selama akhir pekan. Film tersebut meraup untung sebanyak USD800 juta atau setara Rp12 miliar secara global. Hingga saat ini, aksi petualangan dino tersebut telah meraup USD824 juta atau setara dengan Rp12 triliun di seluruh dunia.