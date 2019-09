JAKARTA - Young Lex merupakan sosok pemusik muda yang kerap memunculkan kontroversi dalam jagat Youtube Indonesia. Baik dari tingkah laku, pernyataan, hingga karya dari pria bernama asli Samuel Alexander Pieter itu, semuanya tak pernah luput dari sorotan publik, terutama warganet.

Tentu deretan berita kontroversial Young Lex tersebut sangat menarik untuk disimak. Karena itu, Okezone menyajikan beberapa berita pilihan yang paling sensasional dari Rapper 27 tahun itu.

Dianggap Melecehkan Lisa BlackpinkĀ





Pada Juli 2019, Young Lex membuat geger warganet atas pernyataannya di sebuah vlog yang diunggahnya. Dalam video itu, Young Lex menampilkan momen unboxing album grup idola asal Korea Selatan, Blackpink.

Dalam kesempatan itu, Young Lex menyatakan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadikan foto-foto Lisa Blackpink yang ada di dalam album tersebut sebagai bahan masturbasi.

Pernyataan tersebut tentu mengundang amarah dari para penggemar K-Pop terutama kalangan perempuan. Kata-kata Young Lex tersebut dianggap tidak pantas dan dinilai melecehkan Lisa Blackpink sebagai seorang perempuan.

Tak hanya itu, pernyataan kontroversial Young Lex tersebut bahkan berbuntut panjang. Ia sampai mendapatkan sebuah ancaman pembunuhan dari netizen. Hal tersebut diungkap oleh Young Lex sendiri melalui unggahan Insta Story pada Selasa (24/7/2018). Sang rapper menampilkan hasil screenshot postingan pemilik akun @lko*** yang mengancam akan membunuhnya.

"I will kill you with my gun. This is you know who the Blinks are during your death. I will attend that opening and will not hesitate to kill you," ujar netizen tersebut.

Young Lex pun menyikapi postingan itu dengan santai. Alih-alih merasa takut, pelantun lagu O Aja Ya Kan tersebut justru menyayangkan sikap netizen itu yang menurutnya tidak berpendidikan.

"Seram ya mainnya bunuh-bunuhan. Ketahuan ya jadinya level semana. Sebahasa kampungan gue, gue enggak pernah sampai mau bunuh orang. Seram-seram," kata Younglex.

Mengaku Dikeroyok Fans K-Pop

Setelah dianggap telah melecehkan salah satu personel grup idola Blackpink, Lisa, Young Lex kembali membuat sensasi lewat sebuah unggahan foto di akun Instagramnya. Ia menampilkan foto wajahnya yang terlihat babak belur. Baca juga: Ditipu Rp9 Miliar, Sahrul Gunawan Jual Rumah hingga Apartemen Dalam keterangannya, rapper tersebut menjelaskan dirinya baru saja bertengkar dengan para penggemar K-Pop dan petugas keamanan. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi ketika ia menghadiri meet and greet Lisa Blackpink yang digelar di Hall Kasablanka, Jakarta pada 9 Agustus 2018. Rupanya wajah babak belurnya itu memang hanyalah sebuah trik riasan saja. Semuanya terbukti kala ia mengunggah sebuah video bertajuk Gue Digebukin?. Video tersebut berisi tentang klarifikasinya atas ucapannya beberapa waktu lalu yang dianggap sebuah pelecehan seksual. "Jadi sebenarnya di video review unboxing (album) Blackpink, disitu pada protes karena gue dibilang melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap wanita, kalian semua terlalu bereaksi berlebihan," jelasnya dalam video tersebut. Menurut Young Lex, ucapan yang menyatakan bahwa foto Lisa Blackpink sebagai bahan masturbasi tersebut bukanlah bentuk pelecehan seksual. Ia mengaku hanya sekadar berucap tanpa benar-benar berpikir akan melakukannya. Tuduhan aksi pelecehan seksual yang ditujukan kepadanya itu justru membuat Young Lex berpikir bahwa netizen ternyata sangat mudah mempercayai kata-katanya meski tidak ada bukti nyata. Pria berdarah Ambon-Batak tersebut juga memberikan analogi agar netizen mudah memahami maksudnya. "Kalian harus percaya kalau gue kameren baru menemukan harta karun One Piece di Tanjung Priuk, kalian harus percaya walaupun kalimat itu fiktif banget dan kalian harus benar-benar percaya dan yakin kalau gue benar-benar melakukannya tanpa melihat buktinya," jelas Young Lex. Lagu Lah Bodo Amat Diadukan ke Kominfo

Lagu Lah Bodo Amat yang dirilis oleh Young Lex mendadak menjadi ramai diperbincangkan. Pasalnya pada Juli 2019, seorang psikolog bernama Dedy Susanto memberikan ajakan kepada publik untuk mengadukan lagu milik rapper tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Lagu Karya Young Lex tersebut dinilai memberikan contoh buruk untuk anak-anak. Dedy mengklaim, lagu tersebut mendorong anak-anak untuk bersikap kasar kepada orang tua mereka. "Kominfo punya wewenang untuk kontrol konten Youtube di wilayah Indonesia. Mohon email kesana bantu kami, karena kami memerlukan banyak aduan bukan hanya dari beberapa orang agar dapat diperhatikan oleh Kominfo," tulis Deddy. Tak tinggal diam, Young Lex menantang balik pernyataan Deddy yang menyebut bahwa lagunya berpengaruh buruk terhadap anak-anak. Ia menagih bukti nyata berupa video anak-anak yang berbicara kata 'bacot amat' dan 'bodo amat'. Sejak surat terbuka Dedy Susanto beredar di dunia maya, Kominfo rupanya sudah mendapat 10 aduan email terkait lagu Young Lex pada 8 Agustus 2019. Informasi ini didapatkan Okezone ketika menghubungi Ferdinandus, Humas Kominfo. Lagu-lagu tersebut memang mengandung kata-kata yang tidak mengedukasi seperti 'bacot amat' dan 'bodo amat'. Namun pihak Kominfo sendiri tidak mendapati adanya pelanggaran ITE dalam lagu Lah Bodo Amat tersebut. Didatangi KPAI Karena Lagu Lah Bodo Amat

Begitu ramainya kasus lagu Lah Bodo Amat hingga sempat menjadi trending Youtube, pihak Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yakni Retno Listyarti, langsung menemui Young Lex secara khusus. Hal ini terungkap lewat video yang bertajuk Young Lex didatengin KPAI & Diceramahin Om Deddy. Retno menilai bahwa karya Young Lex tersebut adalah lagu yang ringan. Tetapi memang ada beberapa kata yang mungkin dianggap sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai kata yang kasar, seperti kata 'bacot'. "Tapi kalau bodo amat, jaman saya masih anak-anak pun, maksudnya usia SMA, saya kadang-kadang mengucapkan kata bodo amat untuk orang yang ngomongin kita atau mencegah kita melakukan sesuatu tapi kita kayak dipatahin," ungkap Retno. Tujuan Retno mendatangi Young Lex adalah ingin mengetahui maksud yang sebenarnya dari lagu Lah Bodo Amat. Komisioner KPAI tersebut ingin mengetahuinya langsung dari sudut pandang Young Lex. Retno pun berpesan kepada rapper tersebut untuk kedepannya, apabila berniat membuat lagu harus mengkaji lagi pemilihan kata-katanya. Misalnya mengubah kata yang dianggap kasar tersebut dengan kata lain yang memiliki kesamaan makna.