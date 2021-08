JAKARTA - Youtuber Korea Selatan Sunny Dahye mendapatkan kecaman karena dituding menghina orang Indonesia. Kini setelah beberapa waktu diam, Sunny Dahye angkat bicara soal permasalahannya.

Wanita yang pernah kuliah di UGM ini mengaku terkejut dan kecewa atas tudingan serta perundungan yang ia terima. Ia tak menyangka dirinya mendapatkan kecaman dan kata-kata kasar.

"Jujur pada saat itu aku syok dan juga terluka, dengan ratusan, ribuan komen ancaman dan kata-kata kasar yang seharusnya tidak ditujukan kepada seorang individu," ucap Sunny lewat channel Youtubenya.

Sunny menjadi pergunjingan usai akun anonim @sunnyisliar2 membongkar sifat dan kelakuan youtuber yang lama tinggal di Indonesia tersebut. Akun @sunnyisliar2 membongkar isi DM yang menyebut orang Indonesia bodoh.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Sunny berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebab, menurutnya sudah masuk dalam pencemaran nama baik.

Aksi di sini sendiri sudah termasuk aksi pelanggaran hukum, aksi posting dan taking down ini sudah terjadi berulang kali meskipun sudah di take down, tapi postingan ini sudah menyebar luas di sosial media seperti TikTok dan juga sosial media yang lain," kata Sunny.

"Karena itu teman-teman, aku memilih untuk mengambil jalur hukum bersama dengan pengacara aku dan juga sekarang kami sedang dalam tahap laporan ke pihak kepolisian," ucapnya.

Alasan dirinya baru mengklarifikasi saat ini adalah baru bisa mencerna kejadian yang menimpanya. Lagi pula, Sunny baru saja kehilangan ayahnya.

"Aku butuh waktu juga untuk mencoba mencerna semua situasi papa aku dan juga mencoba meng-accept bahwa papa aku sudah meninggal," kata Sunny.

"Dan setelah semuanya selesai, aku baru ada waktu untuk take a step back dan mengevaluasi situasi yang sudah terjadi sosial media dan berpikir dengan kepala dingin," lanjutnya.

