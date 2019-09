JAKARTA - Al Ghazali merasa bahagia lantaran dikelilingi oleh orang-orang yang sayang padanya. Pada hari pertambahan usianya yang jatuh, 1 September 2019, putra sulung mantan pasangan suami istri, Maia Estianty dan Ahmad Dhani, mendapatkan kejutan dari keluarga serta teman-temannya.

Sayangnya, Ahmad Dhani tak bisa ikut merayakan hari pertambahan usia Al, lantaran masih mendekam di balik jeruji besi. Meski begitu, Ahmad Dhani dikabarkan sempat mengirimkan pesan berupa ucapan selamat pada putranya tersebut.

Baca Juga:

Rayakan Ulang Tahun Tanpa Ahmad Dhani, Al Ghazali Berharap Ayahnya Segera Bebas

Cerita Al Ghazali Kerasukan Usai Kunjungi sebuah Makam

"Ada dong (kejutan). Kalau dari ayah WA," ungkap Al Ghazali saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.

Al Ghazali yang kini mulai sibuk menjalani peran sebagai seorang aktor pun mengaku belum sempat menjenguk ayahnya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Padahal rencananya, ia ingin untuk bertemu dengan ayahnya dan merayakan hari pertambahan usianya bersama pentolan Dewa 19 tersebut.

Kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh Maia Estianty. Baru-baru ini, ia mengajak para netizen jomblo untuk selalu berdoa agar bisa cepat dipertemukan dengan jodoh mereka. Melalui akun Instagram, istri dari Irwan Mussry ini mengatakan bahwa dirinya kerap berusaha, berdoa, serta berbuat baik, agar Tuhan bisa mengabulkan doanya terkait jodoh hingga 10 tahun lamanya.

Baca Juga:

Bahagia dengan Irwan Mussry, Maia Estianty Beri Petuah untuk para Jomblo

Intip Kemesraan Maia Estianty dan Irwan Mussry di Atas Kapal Pinisi





"Tenang aja, buat yang belum punya jodoh, doa aja ama Allah, minta sedetail-detailnya kriteria jodohmu ke Allah, tapi jangan lupa berbuat baik, karena kalau minta aja tanpa diimbangi perbuatan baik (amal ibadah), doamu susah buat terkabul," tulis Maia di akun Instagramnya.

"So, buat jombloers, sabar berdoa minta jodoh, serahkan ama Allah, dan jangan lupa berbuat baik, Insya Allah jodohmu akan datang yang ter the best!!!! Aku aja doanya 10 tahun loh baru terkabul hhahaha," sambungnya.

Sementara itu, mantan istri Farhat Abbas, Nia Daniaty mengalami kecelakaan saat melakukan pawai di Bojonegoro, pada Sabtu, 7 September 2019 . Pasalnya, mobil yang ia tumpangi, tiba-tiba menabrak kendaraan yang berada di depannya dan mengakibatkan Nia Daniaty jatuh dan ranjangnya membentur tiang mobil hardtop.

Baca Juga:

Polisi Angkat Bicara soal Kecelakaan Mobil Nia Daniaty

Kecelakaan Mobil, Nia Daniaty Alami Pendarahan Dalam di Bibir & Sulit Bicara

Selain luka pada bagian rahang kanan, Nia juga mengalami pendarahan dalam di bibir bawah sebelah kiri. Namun menurut keterangan polisi, Nia sudah bisa kembali ke penginapan.

"Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ada luka yang berarti, hanya memar sedikit saja. Sekarang sudah kembali ke hotel di Jalan Cepu (Bojonegoro). Dia baik-baik saja," kata Kasatlantas Polres Bojonegoro, AKP Aristianto.