JAKARTA - Dua FTV berlatar Korea Selatan akan ditayangkan RCTI pada Oktober 2019 mendatang. Cantikku Hanya untuk Oppa serta Me and Enyak Go To Korea merupakan dua judul FTV RCTI yang mengambil latar serta memperlihatkan keindahan kota Andong, Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan.

Baca Juga: RCTI dan DNA Production Garap FTV Bertema K-Pop

Rina Novita selaku CEO DNA Production, rumah produksi yang menaungi dua FTV tersebut menjelaskan alasan dipilihnya Kota Andong sebagai lokasi syuting. Menurutnya, dipilihnya Andong dapat membuka mata masyarakat Indonesia bahwa Korea Selatan bukan hanya sekadar Seoul saja.

"Andong ibu kota Gyeongsangbuk-do. Kita juga enggak cuma di Andong, tapi sekitar provinsi itu. Seperti dalam sebuah adegan juga diambil di kantor Provinsi Gyeongsangbuk-do yang indah," ujar Rina Novita dalam sesi konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

"Korea selalu terkesan Seoul padahal banyak yang lebih indah baik tradisi, pemandangan," lanjutnya.

Beby Tsabina sebagai salah satu aktris yang terlibat dalam FTV berjudul Me and Enyak Go to Korea merasa senang mendapatkan kesempatan untuk syuting di Negeri Ginseng. Ini merupakan pengalaman perdana bagi Beby menjalani syuting di Korea Selatan.

"Senang banget bisa syuting ke Korea sekaligus kerja, jalan-jalan. Pas banget aku saat itu juga lagi di Korea, jadi aku lanjut lagi 2 minggu di Korea," cerita Beby Tsabina. Pengalaman tak terlupakan dialami Beby saat menjalani syuting Me and Enyak Go To Korea. Dalam FTV ini, Beby beradu peran dengan Young Jin Kwon, aktor asli dari Korea. "Aktor asal Korea itu jauh banget umurnya. Dia sudah sekitar umur 30-an. Dia kaget lihat aku karena aku masih umur segini. Aku lihat dia profesional, bisa langsung masuk ke karakternya. Dia cool sekali dan easy going. Untungnya humble banget, aku jadi banyak ngobrol sama dia," tutup Beby. Baca Juga: Viral Video Gisel Dugem, Netizen Salah Fokus dengan Kehadiran Aurel Hermansyah Selain Beby Tsabina, FTV Me and Enyak Go to Korea juga dibintangi oleh Deby Sahertian. Sementara itu, Cantikku Hanya untuk Oppa dibintangi oleh Nadya Arina dan Brandon Salim.