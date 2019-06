JAKARTA - DNA Production mendapatkan kesempatan untuk menggarap FTV yang bakal ditayangkan di RCTI. Spesial karena dua judul FTV ini akan tayang pada ulang tahun RCTI 2019.

Dua judul FTV tersebut adalah Cantikku untuk Oppa dan Nyak and Me go to Korea. Dua judul tersebut mengambil benang merah yang sam yakni Korea Selatan dan industri K-Pop yang tengah digandrungi generasi milenial.

"Alhamdulillah dari pihak RCTI meminta kami untuk membuat FTV yang spesial. Cerita yang berbeda fresh dan baru berbeda dari cerita FTV kebanyakan. Dua cerita kami disetujui dan akan tayang bertepatan di ultah RCTI," ujar Rina Novita, CEO DNA Production.

Cantikku untuk Oppa akan dibintangi oleh Nadya Arina dan Brandon Salim. FTV ini bakal bercerita tentang obsesi gadis muda yang ingin mengubah penampilan. Dengan modal seadanya, gadis ini mencari biaya operasi plastik murah di Korea Selatan yang terkenal akan menjamurnya tempat mengubah penampilan.

Sementara itu, Nyak and Me go to Korea bercerita tentang keinginan anak dan seorang ibu yang mencari pengalaman di Korea Selatan. FTV ini dibintangi oleh Beby Tsabina, Debby Sahertian dan Young Jin Kwon.

Para pemain dan kru akan menjalani syuting selama lima hari di Negeri Gingseng dan empat hari di Jakarta. Tempat yang dipilih pun termasuk spesial. Mereka akan menjalani syuting di kota terbesar di Korea Selatan, yakni Andong di Provinsi Gyeongsang Utara.

"Biasanya FTV begitu aja monoton. Akhirnya dipanggil RCTI untuk membuat sesuatu yang spesial. Kenapa kita syuting di Andong karena Andong adalah kota menjaga budaya, heritage dunia. Korea memang sedang gencar promosikan Andong," sambung Rina.

Sementara itu, Nadya Arina yang bakal menjadi bintang utama di FTV Cantikku untuk Oppa mengaku antusias. Sebab ini adalah pertama kali dirinya pergi ke Korea Selatan dan syuting di sana. "Ini pertama kali kerja sama dengan RCTI, DNA dan Brandon Salim. Ini pertama kali ke Korea. Persiapan pakaian, biasa digunakan sehari-sehari. Aku antusias banget sih," jelas Nadya. Nadya sendiri bukan gadis yang mengikuti perkembangan industri K-Pop. Oleh sebab itu dirinya banyak belajar tentang Korea Selatan seluk beluk industri agar bisa mendalami karakter dengan maksimal. "Karakter seperti anak ABG sekarang yang doyan K-Pop. Aku banyak belajar sama dengan teman aku yang begitu menyukai K-Pop," jelas Nadya Arina.