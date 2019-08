JAKARTA - Bulan Agustus 2019 akan segera berakhir. Menjelang penghujung Agustus ini, sejumlah film layar lebar pun siap menghibur para penonton di bioskop seluruh Indonesia.

Berbagai genre meliputi laga, horor, hingga romantis pun disajikan oleh film-film yang debut di akhir Agustus 2019. Dari sederet film yang hadir, seperti di antaranya buatan lokal, yakni Gundala dan Twivortiare.

Berikut 4 Film yang rilis di penghujung Agustus 2019:

1. Bali: Beats of Paradise





Digarap oleh tangan dingin sutradara Livi Zheng, Bali: Beats of Paradise diangkat dari kisah nyata mengenai seorang penari sekaligus musisi asal Bali, Nyoman Wanten. Kecintaan Wanten terhadap gamelan Bali pun akhirnya mengantarkannya untuk berkolaborasi dengan musisi Internasional Judith Hill.

Lewat kolaborasi tersebut, mereka mengerjakan lagu Queen of The Hill yang kental akan budaya Bali. Lagu tersebut dibawakan dalam bentuk kolaborasi antara gamelan Bali, tari Bali serta musik funk.

Bali: Beats of Paradise tayang perdana di bioskop Indonesia sejak 22 Agustus 2019. Film ini pun mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

2. Angel Has Fallen





Sekuel ketiga dari film Olympus Has Fallen dan London Has Fallen yakni Angel Has Fallen sudah dapat dinikmati para pecinta film laga di Indonesia. Angel Has Fallen masih menampilkan adegan heroik Mike Banning.

Dalam film ini, Mike Banning dituduh menjadi otak di balik percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat, Allan Trumbull. Tudingan tersebut pun berujung pada peperangan antara Amerika dan Rusia.

Demi membuktikan bahwa dia tak bersalah, Mike pun berusaha lari dari kejaran FBI dan menemui sang presiden yang tengah kritis. Perjalanan Mike untuk mengungkapkan kebenaran pun tak dapat dikatakan mudah.

Angel Has Fallen dibintangi oleh Gerard Butler sebagai Mike Banning dan Morgan Freeman sebagai Allan Trumbul. Film ini tayang perdana di layar lebar pada 21 Agustus 2019.

3. Gundala

Film perdana dari Jagat Sinema Bumilangit sudah dapat disaksikan oleh para pecinta film superhero pada 29 Agustus 2019. Gundala bercerita mengenai Sancaka yang dapat bertransformasi menjadi jagoan Gundala. Sancaka sudah menjalani hidup yang cukup keras semenjak ditinggal kedua orangtuanya. Kondisi itu pun memaksa Sancaka untuk tinggal di jalanan. Baca juga: Viral usai Payudaranya Tersenggol, Siva Aprilia Kini Jadi Pedangdut Seksi Situasi kota tempat tinggalnya semakin porak poranda dengan pemandangan ketidakadilan. Hal itulah yang kemudian membuat Sancaka ingin memperjuangkan keadilan dan memberantas kejahatan dengan menjadi Gundala. Film garapan Joko Anwar ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya sebagai Sancaka dan Gundala. Beberapa nama lainnya pun turut hadir dalam film jagoan Indonesia ini, di antaranya Tara Basro, Ario Bayu dan Rio Dewanto. 4. Twivortiare

Di waktu bersamaan dengan perilisan Gundala, film lokal lainnya pun debut di bioskop. Twivortiare merupakan film bergenre drama romantis yang menceritakan kisah Alexandra dan Beno. Alexandra dan Beno dikisahkan menjadi mantan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Meskipun demikian, keduanya pun masih menyimpan rasa satu sama lain. Hingga akhirnya, Beno kembali mempersunting Alexandra. Mereka pun berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik di pernikahan kedua ini. Lantas, apakah Beno dan Alexandra berhasil menjadi pasangan yang lebih baik? Twivortiare dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Beno dan Raihaanun sebagai Alexandra. Film ini berada di bawah garapan sutradara Benni Setiawan.