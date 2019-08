LOS ANGELES – Angel Has Fallen berhasil meraih kesuksesan di pekan perdana penayangannya di Amerika Utara. Melansir Box Office Mojo, film yang dibintangi oleh Gerard Butler ini menduduki posisi satu periode weekend 23-25 Agustus 2019.

Angel Has Fallen meraup pendapatan kotor senilai USD21,2 juta atau setara dengan Rp302,7 miliar di 3.286 layar bioskop Amerika.

Film yang didistribusikan oleh Lionsgate ini sukses menggeser juara terdahulunya, Good Boys. Pasalnya pada pekan kedua penayangannya, film bertema remaja ini hanya mampu mendapatkan USD11,7 juta (Rp167,4 miliar).

Angel Has Fallen menjadi seri ketiga film Fallen dari dua judul sebelumnya, Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016). Dalam film yang disutradarai oleh Ric Roman Waugh ini berkisah tentang Mike Banning (Gerard Butler) sebagai pengawal presiden Allan Trumbull (Morgan Freeman).

Saat sang presiden tengah beristirahat dengan melakukan perjalanan ke desa untuk memancing, ia mendapat serangan mendadak dari sebuah pesawat dan membunuh agen Service Secret.

Banning yang selamat justru dituduh melakukan serangan terhadap presiden. Ia kemudian dijebloskan ke penjara, namun berusaha untuk mencari bukti karena tidak merasa melakukan kesalahan.

Melanjuti peringkat box office minggu ini, Angel Has Fallen bukan satu-satunya pendatang baru yang mengukir prestasi.

Lantaran film bergenre drama religi, Overcomer juga mencuri posisi ketiga. Film yang dibintangi Alex Kendrick meraih USD8,2 juta atau setara Rp116,9 miliar.

Pendapatan Overcomer ini otomatis menggeser posisi The Lion King, sehingga kini film live action ini menempati urutan keempat dengan pendapatan USD8,15 juta (Rp116,2 miliar).

Menyusul di bawahnya, ada spin off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dengan raihan USD8,14 juta (Rp116 miliar) yang bertengger di peringkat lima.

Berikut Okezone merangkum 10 peringkat Box Office Amerika seperti dilansir Box Office Mojo, Senin (26/8/2019).

1. Angel Has Fallen - USD21,2 juta (Rp302,7 miliar).

2. Good Boys - USD11,7 juta (Rp167,4 miliar).

3. Overcomer - USD8,2 juta (Rp116,9 miliar).

4. The Lion King – USD8,15 juta (Rp116,2 miliar).

5. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - USD8,14 juta (Rp116 miliar).

6. Ready or Not – USD7,5 juta (Rp107,6 miliar).

7. The Angry Birds Movie 2 – USD6,3 juta (Rp90,7 miliar).

8. Scary Stories to Tell in the Dark – USD6 juta (Rp85,5 miliar).

9. Dora and the Lost City of Gold – USD5,2 juta (Rp74,1 miliar).

10. Once Upon a Time in Hollywood – USD5 juta (Rp71,2 miliar).

