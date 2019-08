JAKARTA - Grup Noah kembali meramaikan belantika musik nasional. Kali ini grup band yang digawangi oleh Ariel, David dan Lukman ini menghadirkan album baru yang bertajuk Keterkaitan Keterikatan pada 8 Agustus 2019.

Konsep Keterkaitan Keterikatan dipilih sebagai nama album karena menggambarkan keterkaitan antara para personel Noah.

"Kita itu sangat terkait dan terikat dengan banyak hal," ungkap Ariel dalam tayangan channel Youtube VJ Laissti pada Sabtu (9/8/2019).

Salah satu lagu dalam album tersebut, yakni Wanitaku sukses menarik perhatian masyarakat hingga berhasil menempati posisi pertama dalam trending Youtube.

Video klipnya telah dipublikasikan pada 8 Agustus lalu.

Jepang pun dipilih sebagai lokasi pembuatan video klipnya agar memberikan sesuatu yang berbeda.

Lagu Wanitaku ini mengisahkan tentang seseorang yang kekasihnya terlalu menginginkan sesuatu sehingga pasangannya pun menjadi terpinggirkan.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar lagu Wanitaku milik grup band Noah

Wanitaku-Noah

Intro: C

C G Am

Kau lakukan yang kau inginkan

F C

Kau tutup matamu dan kau berjalan

G Am

ku terbangun dari lamunan

F C

Dan ku tenggelam dalam mimpimu

G Am

Tak pernah habis dunia

F C

Sampai ke ujung batasnya

G Am F

Takkan berhenti hingga hatimu membeku

Dm Am G

Kembali berputar arah

Dm

Pulang padaku

Am G

Kembalilah ada aku

C

Yang bisa memelukmu

Chorus

G Am

Apa yang Kau cari Wanitaku

F

dan apa yang Kau cari

C G Am

Tempatmu disini Pujaanku

F

Tempatmu disini

C G Am

Tak perlu begitu Wanitaku

F

Tak perlu begitu

C G Am

Tetaplah disini Bersamaku

F

tetaplah disini

Intro:

C G Am F

C G Am F

C G Am

Tak pernah habis dunia

F C

Sampai ke ujung batasnya

G Am F

Takkan berhenti hingga hatimu membeku

Dm Am G

Kembali berputar arah

Dm

Pulang padaku

Am

Kembalilah ada

G C

aku yang bisa memelukmu

Chorus

G Am

Apa yang Kau cari Wanitaku

F

dan apa yang Kau cari

C G Am

Tempatmu disini Pujaanku

F

Tempatmu disini

C G Am

Tak perlu begitu Wanitaku

F

Tak perlu begitu

C G Am

Tetaplah disini Bersamaku

F

tetaplah disini uuh

Intro

C G Am F

C G Am F

C G Am F

C G Am F

Chorus

C G Am

Apa yang Kau cari Wanitaku

F

dan apa yang Kau cari

C G Am

Tempatmu disini Pujaanku

F

Tempatmu disini

C G Am

Tak perlu begitu Wanitaku

F

Tak perlu begitu

C G Am

Tetaplah disini Bersamaku

F

tetaplah disini

Outro

C G Am F

C G Am F C