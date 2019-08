JAKARTA – Shandy Aulia kembali berfoto saat mengenakan pakaian renang jenis one piece. Kali ini, netizen fokus pada tubuh wanita yang tengah mengandung 4 bulan tersebut.

Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Shandy Aulia terlihat berfoto di pinggir kolam renang yang menghadap ke laut. Dia tampak berpose sembari menatap ke arah langit.

Pakaian yang dikenakan Shandy pun terbilang seksi. Dia mengenakan pakaian one piece berwarna putih dan tidakmenutupi bagian pahanya.

Melengkapi unggahannya, pemain film Eiffel I’m In Love itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Dia tampaknya begitu menikmati perjalanan kehamilan pertamanya.

“Waktu menjadi berharga ketika menunggu sesuatu untuk menetas,” ujar Shandy Aulia dalam keterangannya.

Foto tersebut pun lantas diramaikan oleh komentar para netizen. Mereka fokus dan mengaku iri dengan bentuk tubuh Shandy Aulia yang tak tampak berbeda di tengah kehamilannya.

“Badannya bikin iriii," tulis Chibiusadin.

"Semangat buat ka Shandy. Semoga dede bayi and maminya lancar ampe lahir an and sehat selalu..," tulis Marisa_delinda57.

