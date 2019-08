JAKARTA - Penyiar Gofar Hilman diketahui mengembangkan sesi Ngobrol Bareng Musisi alias Ngobam di channel Youtube pribadinya. Pada 14 Juli 2019, dia mengundang musisi legenda campursari Didi Kempot untuk bincang-bincang secara off-air di Wedangan Gulo Klopo, Kartasura, Jawa Tengah.

Acara yang berdurasi hampir 2 jam tersebut, kemudian diunggahnya pada 21 Juli 2019. Bahkan video berjudul #Ngobam Didi Kempot! #Ngobam Off Air Pertama! tersebut berhasil menjadi trending topic nomor tiga di YouTube dan ditonton lebih dari 2,58 juta kali.

Dalam Ngobam yang awalnya ingin digelar Gofar Hilman secara kecil-kecilan itu, aktor Me and You vs The World ini mengaku kaget. Pasalnya, ada sekitar 1.500 orang yang hadir dalam acara tersebut.

Ia bahkan sempat mengapresiasi para Sad Girls dan Sad Boys (para penggemar Didi Kempot), yang hadir dalam acara tersebut. “Saat ngetweet ide ngobam (off-air), ternyata disambut hangat oleh kawan-kawan Solo,” kata Gofar dalam kolom deskripsi videonya.

Gofar menambahkan, “Singkat cerita, jadilah #ngobamoffair pertama kalinya dengan memakai uang sendiri. Niatnya, cuma buat sekadarnya tapi yang datang ternyata 1.500 orang!"

Ngobam Didi Kempot dibuka dengan lantunan tembang hitsnya, Cidro. Pertunjukan itu membuat ribuan pengunjung berdendang bersama Didi. Dari pertunjukan itu, dia kemudian meladeni tanya jawab bersama Gofar.

Ngobam Didi Kempot tersebut semakin menarik perhatian, lantaran video berdurasi 1 jam 51 menit itu bebas dari iklan. Inilah yang membuat para subscribernya mengapresiasi sang YouTuber. “Tanpa iklan joy! Ini video bukan tentang nyari duit. Ini video tentang kepuasan diri. Sekut!!" tulis Santana Deo. Sementara Arief Gendhut menuliskan, “Hebat nih 2 jam tanpa iklan. Enggak kayak youtuber sebelah.”*