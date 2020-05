JAKARTA - Lagu Dalan Anyar menjadi pembuka Konser Digital Tombo Kangen In Memoriam Didi Kempot yang diselenggarakan di Gedung Eka Kapti, Ngawi dan disiarkan live oleh iNews TV pada Senin (25/5/2020). Lagu tersebut dinyanyikan oleh Dimas Aubin yang merupakan putra daerah Ngawi.

Dimas membawakan Dalan Anyar secara apik senada dengan musik dan ketukan pemain gendang Didi Kempot, Dory Harsa. Penampilan tersebut kemudian dilanjutkan oleh putri daerah bernama Talitha Salsabila.

Gadis berhijab ini menyanyikan lagu Banyu langit. Dengan suara mendayunya, Talitha membawa lagu The Godfather of the Broken Heart itu dengan gayanya sendiri tanpa menghilangkan warna lagu khas Didi Kempot.

Konser Digital Tombo Kangen In Memoriam Didi Kempot diadakan oleh pemerintah Ngawi untuk mengenang jasa sang maestro campursari. Selain menghibur masyarakat, konser ini juga bertujuan menggalang dana untuk menangani corona.

Berbagai tokoh mengikuti gelaran ini seperti Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Trenggalek Muchamad Nur Arifin, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

