JAKARTA - Konser digital Tombo Kangen In Memoriam Didi Kempot berlangsung di Gedung Eka Kapti, Ngawi dan disiarkan live di iNews pada Senin (25/5/2020). Selain untuk menghibur masyarakat Ngawi yang tak bisa mudik, konser ini juga diselenggarakan untuk menggalang donasi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.

Namun dalam kesempatan itu, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menyampaikan bahwa sebagian hasil donasi akan digunakan untuk pemugaran makam sang maestro campursari. Hal itu juga telah disetujui oleh Saputri, istri pertama Didi yang hadir di sana.

Baca Juga:

- Lagu Dalan Anyar Membuka Konser Tombo Kangen In Memoriam Didi Kempot

- Ketika Dian Sastro Tantang Dita Karang Berbahasa Jawa

"70 persen untuk donasi COVID-19 dan 30 persennya untuk pemugaran makam Didi Kempot," kata pria yang akrab disapa Kanang itu.

M. Nur Arifin, Bupati Trenggalek yang dihadirkan melalui video call pun sangat mendukung bahwa sebagian donasi konser ini bisa digunakan untuk memugar makam Didi Kempot. Sebab ia memandang sosok The Godfather of the Broken Heart itu sebagai pahlawan di bidang seni, budaya, hingga kemanusiaan.

"Mas Didi Kempot bukan hanya maestro, tapi pahlawan kesenian, pahlawan budaya, dan pahlawan kemanusiaan. Saya berharap sebagian donasi digunakan untuk makam Mas Didi Kempot," tutur Arifin.

Konser Tombo Kangen In Memoriam Didi Kempot yang dimulai sejak pukul 19.30 WIB ini menghadirkan para penyanyi daerah yang menyanyikan lagu-lagu mendiang. Mulai dari Dalan Anyar, Banyu Langit, Stasiun Balapan, dan Sewu Kutha. Berbagai tokoh mengikuti gelaran ini seperti Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Trenggalek Muchamad Nur Arifin, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.