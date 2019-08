JAKARTA - Agung Hercules menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit tumor otak atau glioblastoma, Kamis (1/8/2019). Penyanyi yang terkenal dengan single Astuti ini tutup usia di RS Dharmais, Jakarta Barat.

Semasa hidupnya, Agung terkenal sebagai seorang penyanyi dangdut dengan tagline 'Tidak Goyang Barbel Melayang'.

Sebelum terkenal di dunia hiburan, Agung lebih dahulu berkarier sebagai seorang atlet binaraga.

Prestasi Agung dalam bidang yang dia geluti pun cukup memuaskan. Dia berhasil melaju sebagai atlet pra PON 1998 dan menduduki posisi 6 besar peserta terbaik.

Setelah itu, Agung pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan niatan berkecimpung di dunia hiburan. Gayung pun bersambut seiring dengan keputusan Agung untuk hijrah ke Jakarta.

Baca Juga: Agung Hercules Meninggal Dunia

Agung mendapat job pertamanya dalam sinetron Saras 008 yang ditayangkan oleh salah satu saluran televisi. Dalam sinetron itu, Agung memerankan tokoh Milky Man.

Berkat kebolehan aktingnya, Agung pun mendapatkan peran dalam sinetron selanjutnya bertajuk Panji Manusia Milenium pada tahun 2000.

Setelah bermain dalam sinetron tersebut, nama Agung seakan menghilang dari dunia aktung.

Agung pun kembali tampil di dunia entertain sebagai penyanyi. Lewat lagu Astuti, nama Agung pun kembali melambung.

Image Agung sebagai penyanyi seakan memberikan warna baru. Sebab, pemilik nama asli Agung Santoso ini tampil dengan mikrofon yang berbentuk barbel.

Kembali booming, Agung pun semakin melebarkan sayapnya ke dunia perfilman. Film pertamanya berjudul Teat Pack: You Are My Baby.

Selama berkarier, setidaknya Agung telah memainkan 9 film dan 11 sinetron. Dia pun kerap mengisi acara komedi fi berbagai stasiun televisi.

Tahun 2018 tampaknya menjadi titik karier Agung. Secara tiba-tiba namanya menghilang seiring absennya dari dunia entertainment. Baca Juga: Akhirnya, Lucinta Luna Mengakui Nama Aslinya Muhammad Fatah Pada pertengahan Juni 2019 lalu, kabar mengejutkan pun datang dari Agung Hercules. Di mana rekan sesama komedian, Isa Bajaj membagikan potretnya saat mengunjungi suami dari Mira Rahayu. Menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Agung pun sempat pulang dan rawat jalan. Kini, Agung telah kembali ke pangkuan Tuhan dalam usia 51 tahun.