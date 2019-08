JAKARTA - Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Komedian Agung Hercules dinyatakan meninggal dunia akibat kanker otak yang belakangan diderita.

Informasi meninggalnya Agung pertama kali dikabarkan oleh Ernest Prakasa. Lewat akun Instagram, Ernest menyampaikan ucapan belasungkawa.

“R.I.P Agung Hercules,” ujar sang komika.

Sempat simpang siur, kabar meninggalnya Agung Hercules akhirnya dikonfirmasi oleh sang manajer Peter. Dia saat ini sedang dalam perjalanan menuju RS Dharmais Jakarta untuk mengecek jenazah Agung.

“Iya benar (Agung Hercules meninggal dunia). Ini lagi on the way kesana,” tutur Peter.

Sayang, Peter belum mau berbicara lebih banyak mengenai meninggalnya Agung Hercules.

“Nanti ya,” pungkasnya.

