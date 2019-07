JAKARTA – Aktris senior Donna Harun melepas status jandanya dengan menggelar pernikahan ke-3 pada Sabtu, 27 Juli 2019 di Bali. Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan oleh makeup artist, Allyssa Hawadi yang mengunggah foto Donna menjelang akad nikah.

Dalam foto tersebut, Donna tampak anggun dengan balutan kebaya modern berwarna krem. Riasan wajah yang dikenakan Donna pun semakin berseri-seri.

Kabar pernikahan Donna Harun pun dibenarkan oleh putra bungsunya, Jeje Soekarno. Dalam sebuah unggahan, Jeje membagikan potret bertiganya bersama sang bunda juga kakaknya, Ricky Harun.

Dalam foto tersebut, Jeje dan Ricky berdiri di sisi kanan dan kiri sang bunda. Sementara itu, Donna yang mengenakan gaun berwarna krem tampak begitu cantik ketika dikelilingi oleh kedua putranya.

“Ohana, Happy wedding Ibu! I love you so much ❤️✨,” tulis Jeje Soekarno di Instagram pribadinya.

Kabar berikutnya datang dari Arumi Bachsin yang tampil menawan dengan balutan pakaian adat Jawa. Pakaian tersebut dikenakan Arumi dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional, di Padang, Sumatera Barat. Baca Juga: Kembali Menikah, Donna Harun Gelar Resepsi di Bali Dalam ajang tersebut Arumi mewakili provinsi domisilinya yakni Jawa Timur. Dia pun mengenakan pakaian khas dari daerah Banyuwangi. Dalam akun Instagram pribadinya, suami Arumi Bachsin, Emil Dardak yang tak lain adalah Wakil Gubernur Jawa Timur mengunggah foto sang istri mengenakan pakaian tradisional adat Jawa Timur tersebut. Emil menuliskan persiapan apa saja yang dilakukan oleh istri yang sudah memberinya dua anak tersebut. “Ada yang unik di puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional yang tahun ini diselenggarakan di Padang, Sumbar. Seluruh ketua TP PKK Provinsi diminta untuk tampil memperagakan busana adat khas daerah masing-masing. Untuk Jawa Timur, @arumi_arumi_94 memperagakan busana khas Osing dari Banyuwangi,” tulis Emil membuka keterangan fotonya. Emil pun mengungkapkan rasa syukur lantaran busana yang dikenakan Arumi termasuk dalam 5 terbaik. Persiapan yang dilakukan Arumi pun seakan terbayarkan dengan busana yang dinobatkan menjadi salah satu terbaik. “Alhamdulillah salah satu dari 5 besar busana (di antara kelima besar tidak ada ranking) yang dipilih panitia dari seluruh busana yang diperagakan termasuk Jawa Timur. Ndak sia2 perjuangan @arumi_arumi_94 yang harus melakukan persiapan panjang mengenakan busana adat tersebut termasuk ornamen yang cukup kompleks," pungkas Emil. Sementara itu, berita selanjutnya datang dari Bunga Citra Lestari (BCL) yang ternyata sempat menolak Ariel NOAH. Bukan untuk urusan percintaan, penolakan wanita yang akrab disapa BCL itu berkaitan dengan sebuah lagu berjudul Menghapus Jejakmu. Rupanya, sebelum menjadi hits saat dibawakan Peterpan (sekarang NOAH) pada 2007, Ariel sempat menawarkan lagu tersebut untuk dibawakan oleh Bunga Citra Lestari. Namun, istri dari Ashraf Sinclair itu menolak lagu tersebut. “Peterpan waktu itu mau siapkan untuk album Hari Yang Cerah, kemudian aku bikin lirik dan musiknya. Tapi kata anak-anak enggak cocok gitu sama album yang bakal dirilis,” kata Ariel mengawali cerita dalam video yang diunggah pada Kamis, 25 Juli 2019. Di saat yang bersamaan, Ariel pun mengetahui bahwa BCL juga tengah mempersiapkan album keduanya. Ariel pun lantas menawarkan lagu tersebut untuk dinyanyikan BCL di album terbarunya itu. “Kebetulan memang tahu kalau Unge sedang siapkan album kedua juga, ya sudah dibikin lagu itu secara sempurna. Tapi malah ditolak, coba itu dijelaskan mengapa,” pinta Ariel. BCL pun menyalahkan Ariel atas penolakan tersebut. Sebab, menurut pelantun lagu Pernah Muda ini, Ariel tak ingin namanya disebutkan sebagai penulis Menghapus Jejakmu. Mantan kekasih Luna Maya itu mempersilakan BCL untuk mengisi namanya sebagai penulis lagu. Baca Juga: Baju Melorot saat di Panggung, Payudara Seruni Bahar Kelihatan “Produser gua bilang, ‘Kalau enggak mau label Ariel, sementara ini lagunya khas Peterpan banget’. Terus kan enggak nyambung saat ini lagu terdengar hawa Ariel sementara ada gua sebagai penciptanya,” jelas BCL. “Lagu itu booming banget dan gua menyesal. Kenapa bukan gua yang nyanyiin?” pungkas BCL dengan nada kesal.