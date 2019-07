LOS ANGELES – Disney resmi merilis teaser trailer perdana film live-action Mulan pada 7 Juli 2019. Dari teaser berdurasi kurang dari 2 menit tersebut, fans bisa mendapatkan gambaran akan seperti apa Liu Yifei menjalankan perannya sebagai Hua Mulan sang ksatria perempuan.

Hua Mulan yang merupakan putri sulung panglima perang kekaisaran China itu digambarkan sebagai perempuan cantik nan garang. Tak seperti kebanyakan perempuan, dia lebih memilih mengayunkan pedang di medan perang.

Terpilihnya Liu Yifei sebagai pemeran Mulan rupanya cukup membutuhkan waktu. Setidaknya butuh waktu setahun bagi Disney untuk menemukan sang aktris dari 1.000 kandidat yang ada dari berbagai belahan dunia.

Dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter pada 2017, Niki Caro sang sutradara sempat mengutarakan dua syarat yang harus dipenuhi seorang aktris untuk berperan sebagai Hua Mulan. Fasih berbahasa Inggris dan memiliki kemampuan bela diri adalah kedua syarat itu.

Lantas, siapakah sebenarnya Liu Yifei dan bagaimana perjalanan kariernya sebelum bergabung dalam proyek live-action Mulan? Kali ini, Okezone menampilkan tiga fakta menarik seputar Liu Yifei seperti dirangkum dari berbagai sumber.

Dari Hubei ke New York

Memiliki nama asli An Feng, Liu Yifei lahir di Hubei, China, 31 tahun silam. Ayahnya, An Shaokang adalah seorang profesor bahasa dan budaya Perancis di Universitas Wuhan. Sementara sang ibu, Liu Xiaoli merupakan penari dan aktor teater.

Pada usia 10 tahun, orangtuanya bercerai dan Yifei memilih untuk tinggal bersama sang ibu di Queens, salah satu sektor di Kota New York, Amerika Serikat. Di sinilah An Feng kemudian berganti nama menjadi Liu Ximeizi.

Di Negeri Paman Sam, dia mulai meniti karier akting hingga mengubah namanya menjadi Liu Yifei. Pada 2002, dia memilih kembali ke China dan bergabung dengan Akademi Film Beijing. Setelah lulus pada 2006, pintunya untuk masuk ke dunia hiburan mulai terbuka dengan membintangi beberapa drama.

Bermula dari Serial TV





Berbekal ilmu yang didapatnya dari Akademi Film Beijing, Liu Yifei memulai peruntungannya di dunia hiburan dengan membintangi drama The Story of a Noble Family pada 2003. Masih di tahun yang sama, dia juga terpilih untuk memerankan karakter Wang Yuyan dalam serial populer Demi-Gods and Semi-Devils.

Namanya semakin melambung setelah membintangi drama laga Chinese Paladin bersama Hu Ge, pada 2005. Setahun kemudian, dia berlakon sebagai Xiaolongnu dalam drama remake The Return of The Condor Heroes.

Populer di China, Liu Yifei mengembangkan sayapnya ke Hollywood dengan bergabung dalam William Morris Agency. Agensi itu diketahui rumah bagi sederet aktor besar dunia, seperti Queen Latifah, Catherine Zata-Jones, John Travolta, hingga Mel Gibson.

Pada 2008, Liu Yifei membintangi film laga The Forbidden Kingdom karya sutradara Rob Minkoff. Dalam film tersebut, dia beradu akting dengan Jackie Chan dan Jet Li. Sempat lama vakum dari Hollywood, dia kemudian kembali berakting lewat Outcast, bersama Nicolas Cage dan Hayden Christensen.

Asmara Berbau Lokasi Syuting





Soal asmara, Liu Yifei sempat berpacaran dengan aktor ternama Korea Selatan, Song Seung Heon. Bermula dari lokasi syuting The Third Way of Love pada 2015, pasangan ini menjalin hubungan selama hampir 3 tahun.

Kesibukan, diakui agensi kedua aktor tersebut menjadi alasan kandasnya hubungan mereka pada 2018. Lepas dari Song Seung Heon, Liu Yifei dirumorkan dekat dengan penyanyi China Boran Jing.

Seperti hubungan sebelumnya, Liu Yifei kembali dikabarkan terjerat cinta lokasi. Apalagi, Boran Jing adalah lawan mainnya dalam drama Records of the Southern Mist House.*