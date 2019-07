LOS ANGELES - Disney memutuskan untuk melakukan dua perubahan mendasar dalam film live-action Mulan, yang berpotensi membuat Anda kecewa. Pertama, menyoal keberadaan Mushu.

Mengutip Comic Book, para penggemar film animasi Disney tidak akan bisa melihat penampilan si naga merah nan bawel itu dalam versi live-action. Pasalnya, Disney lebih memilih seekor burung merak ketimbang naga merah untuk menjadi ‘pelindung’ keluarga Fa.

Baca juga: Donnie Yen Resmi Bergabung dalam Film Live-Action Mulan

Tak ada pula konfirmasi dari Disney apakah mereka juga akan ‘mempreteli’ karakter Mushu, seperti mereka mengubah wujudnya. Namun apabila melihat gerak Disney yang mengincar aktor komedi Kevin Hart untuk mengisi suara Mushu, maka kemungkinan besar karakternya masih jenaka.

Kedua, jangan berharap para aktor Mulan dalam versi live-action ini akan bernyanyi seperti dalam format animasinya. Mengutip The DisInsider, Niki Caro sang sutradara hanya akan menampilkan lagu-lagu original film tersebut sebagai instrumental.

Seperti diketahui, dalam versi animasinya, Mulan memiliki sejumlah theme song populer. I’ll Make a Man Out of You (Donny Osmond) dan Reflection (Lea Salonga) adalah dua di antaranya. Khusus Reflection kemudian dinyanyikan kembali oleh Christina Aguilera dalam single debutnya.

Niki Caro memutuskan menghapus unsur musikal dalam film live-action Mulan, pada Maret 2017. Kala itu, dia mengatakan, “Yang bisa kusampaikan saat ini, tidak akan ada lagu dalam (live-action) Mulan. Ini akan menjadi (film) horor bagi anak-anakku.”

Baca juga: Perdana, Kim Nam Gil Pertimbangkan untuk Bintangi Variety Show

Pernyataan serupa juga disampaikan Caro saat diwawancara oleh Los Angeles Time. “Sejauh ini, kami tidak pernah membahas soal lagu dalam film ini. Kami belum memutuskan tentang (unsur musikal) itu,” katanya. Dua perubahan itu membuat fans Disney bereaksi. “Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mushu adalah peran penting dalam Mulan!!! Bagaimana mungkin Disney mengubahnya?” Sementara lainnya berkomentar, “Mulan tanpa Mushu si Naga? Dia adalah bagian terbaik dari film Mulan. Kalau begitu, aku tak akan menonton film ini.” Meski ada perubahan mendasar, namun Niki Caro menjanjikan Mulan akan tetap menjadi tontonan yang epik. Dia mengaku, menggabungkan keindahan bela diri tradisional China dengan keunggulan animasi Disney dalam versi live-action tersebut. Film live-action Mulan dijadwalkan debut di bioskop pada 27 Maret 2020.*