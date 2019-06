JAKARTA - Kim Jae Hwan telah tiba di Jakarta tadi malam, Jumat (28/6/2019) sekira pukul 21.30 WIB di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Pelantun Begin Again itu terlihat mengenakan setelan casual lengkap dengan masker di wajahnya.

Kim Jae Hwan yang disambut antusias oleh para penggemar MIN:D langsung dikelilingi oleh aparat setempat. Bukan hanya itu, beberapa bodyguard dengan setelan jas itu pun turut melindungi mantan member Wanna One dari kerumunan fans.

Berdasarkan pantauan melalui media sosial, fans yang telah menunggu sang idola cukup histeris dengan meneriakkan nama "Kim Jae Hwan". Sementara itu, pria 23 tahun ini tampak menundukkan kepala seolah memberi salam pada penggemar.

Melihat keadaan yang cukup ramai di bandara, penggemar Kim Jae Hwan yang hanya bisa melihat kejadian tersebut di media sosial pun berharap agar mereka yang di sana bisa tetap tertib. Sehingga Jae Hwan bisa merasa nyaman saat berada di Indonesia.

"Kalian kenapa begini sih? Kasian Jae Hwannya. Jangan sampai gara-gara ini Jae Hwan enggak mau lagi datang ke Indonesia," tulis akun Lunaziaa.

Ada pula penggemar Kim Jae Hwan lainnya yang menanggapi "Iya, ramai banget."

Kehadiran Kim Jae Hwan sendiri memang disambut antusias oleh penggemar. Mafhum, ini menjadi kedatangan pertamanya sejak debut solo dan tak lagu menjadi bagian dari Wanna One mengingat kontrak boyband itu telah berakhir Desember 2018.

Kurang dari 10 jam, Kim Jae Hwan pun bersiap untuk menyapa penggemarnya dalam gelaran acara Kim Jae Hwan Fan Meeting MIN: D di Istora Senayan, Jakarta Pusat pukul 19.00 malam nanti.

Bagi kalian yang belum mendapatkan tiket secara online, pihak promotor menyediakan penjualan secara on the spot. So, selamat datang Kim Jae Hwan!