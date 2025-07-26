Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid

SEOUL - Choi Woo Shik berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama adaptasi webtoon berjudul Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Terkait kabar tersebut, agensi sang aktor pun buka suara.

“Choi Woo Shik masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ungkap FABLE Company selaku agensi yang menaungi sang aktor dikutip dari OSEN, pada Sabtu (26/7/2025).

Whale Star: The Gyeongseong Mermaid merupakan series webtoon populer karya Na Yoon Hee yang diadaptasi dari legenda klasik The Little Mermaid.



Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star The Gyeongseong Mermaid (Foto: Ist)

Drama ini bersetting di Gyeongseong sekitar tahun 1926, saat Jepang masih menguasai sebagian wilayah Korea Selatan. Kisahnya tentang Kang Eui Hyun seorang mahasiswa hukum di Tokyo University.

Sebagai anak hakim yang pro-Jepang, Kang Eui Hyun malu dengan ‘dosa’ ayahnya yang dianggap sebagai pembelot negara. Alasan ini yang membuatnya tekun kuliah demi menebus dosa keluarganya.