Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta

JAKARTA - G Dragon akan konser solo bertajuk G DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (26/7/2025).

Tur dimulai dari Tokyo, Jepang (10–11 Mei), lalu berlanjut ke Bulacan, Filipina (17 Mei), Osaka, Jepang (25–26 Mei), Macau (7–8 Juni), Taipei (12–13 Juli), dan Kuala Lumpur (19–20 Juli) sebelum akhirnya mendarat di Jakarta. Tur akan ditutup di Hong Kong pada 9–10 Agustus 2025.

Jakarta hanya mendapat satu hari konser, berbeda dengan Kuala Lumpur yang menjadi satu-satunya kota dalam tur ini dengan dua hari pertunjukan. Indonesia Arena yang menjadi venue utama memiliki kapasitas sekitar 16.500 penonton, menjadikannya salah satu panggung indoor terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan bocoran yang beredar dari konser sebelumnya, berikut ini adalah daftar lagu yang diperkirakan akan dibawakan G-Dragon saat tampil di Indonesia:

POWER HOME SWEET HOME MichiGO ONE OF A KIND CRAYON BONAMANA Butterfly I Love It WHO YOU? Today Crooked Heartbreaker (dengan intro hologram WinG) Bullshit (dengan interpolasi 'Not Like Us' dari Kendrick Lamar) TAKE ME TOO BAD DRAMA



Encore:

This Love (Maroon 5 cover) 1 Year Station IBELONGIIU GYRO‐DROP (vokal sebagian, sesi perkenalan band dan dancer) Untitled, 2014

