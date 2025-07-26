Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |07:39 WIB
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta (Foto: IG G Dragon)
JAKARTA - G Dragon akan konser solo bertajuk G DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu (26/7/2025). 

Tur dimulai dari Tokyo, Jepang (10–11 Mei), lalu berlanjut ke Bulacan, Filipina (17 Mei), Osaka, Jepang (25–26 Mei), Macau (7–8 Juni), Taipei (12–13 Juli), dan Kuala Lumpur (19–20 Juli) sebelum akhirnya mendarat di Jakarta. Tur akan ditutup di Hong Kong pada 9–10 Agustus 2025.

Jakarta hanya mendapat satu hari konser, berbeda dengan Kuala Lumpur yang menjadi satu-satunya kota dalam tur ini dengan dua hari pertunjukan. Indonesia Arena yang menjadi venue utama memiliki kapasitas sekitar 16.500 penonton, menjadikannya salah satu panggung indoor terbesar di Asia Tenggara.

G Dragon
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta

Berdasarkan bocoran yang beredar dari konser sebelumnya, berikut ini adalah daftar lagu yang diperkirakan akan dibawakan G-Dragon saat tampil di Indonesia:

  1. POWER
  2. HOME SWEET HOME
  3. MichiGO
  4. ONE OF A KIND
  5. CRAYON
  6. BONAMANA
  7. Butterfly
  8. I Love It
  9. WHO YOU?
  10. Today
  11. Crooked
  12. Heartbreaker (dengan intro hologram WinG)
  13. Bullshit (dengan interpolasi 'Not Like Us' dari Kendrick Lamar)
  14. TAKE ME
  15. TOO BAD
  16. DRAMA
     

Encore:

  1. This Love (Maroon 5 cover)
  2. 1 Year Station
  3. IBELONGIIU
  4. GYRO‐DROP (vokal sebagian, sesi perkenalan band dan dancer)
  5. Untitled, 2014

(aln)

