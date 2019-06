LOS ANGELES - Aktor Samuel L. Jackson mengungkapkan kekesalannya lewat media sosial setelah mengetahui ada kesalahan fatal pada poster Spider-Man: Far From Home. Menariknya, kekesalan Jackson itu bermuasal dari penutup mata Nick Fury.

Dalam unggahannya di Instagram, Jackson tampak membagikan screenshot poster Spider-Man: Far From Home yang menampilkan karakter Nick Fury. Permasalahannya, penutup mata ikonik Fury itu seharusnya berada di sebelah kiri.

Sementara pada salah satu poster yang diunggah Samuel L. Jackson terlihat Nick Fury mengenakan penutup mata di sebelah kanan. “Uhhh, sebenarnya apa yang terjadi di sini? #headsgonroll #matakiribreng*ek,” ujarnya lewat Instagram, pada 24 Juni 2019.

Unggahan itu membuat fans mengkritik Sony yang berperan sebagai distributor film Spider-Man: Far From Home. “Mari memberikan penghormatan untuk para pekerja (Sony) yang akan kehilangan pekerjaan mereka karena kesalahan ini,” ujar pemilik akun @rsheplak.

Sementara akun @brock_riskey menuliskan, “Jadi ada yang terlalu malas sehingga hanya melakukan mirroring pada gambar tersebut. LOL!” Sementara @uproxx menanggapi unggahan Jackson tersebut dengan kelakar, “Selanjutnya, kita butuh poster di mana Nick Fury menutup kedua matanya.”

Kesalahan konyol Sony Pictures ini terjadi seminggu jelang debut Spider-Man: Far From Home di box office, pada 2 Juli 2019. Tak hanya itu, akhir pekan lalu, Tom Holland juga memicu kontroversi setelah memberikan spoiler film tersebut dalam Graham Norton Show.

Namun dalam pembelaannya, Holland mengatakan bahwa spoiler yang diberikannya itu sebenarnya sudah ada dalam Avengers: Endgame. Seperti diketahui, seri pamungkas Avengers itu tayang 2 bulan lalu dan sukses menempati peringkat kedua film terlaris sepanjang masa.

Spider-Man: Far From Home memang cukup dinantikan para penggemar MCU. Itu kenapa trailer perdana film tersebut mencapai 135,2 juta viewer hanya dalam 24 jam setelah dirilis Sony Pictures Entertainment. Film ini akan berkisah tentang Spider-Man yang maju menghadapi ancaman baru dunia setelah era Avengers: Endgame.

Selain Spider-Man: Far From Home, Samuel L. Jackson tampil dalam Shaft yang telah memulai debutnya pada 14 Juni 2019. Dia juga akan tampil dalam The Hitman’s Wife’s Bodyguard dan The Banker.*