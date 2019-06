LOS ANGELES - Tanpa disangka, Chris Hemsworth memiliki peran tersendiri di balik kesuksesan Tom Holland berperan sebagai Spider-Man. Chris adalah orang yang merekomendasikan Tom adalah pilihan tepat Marvel untuk memerankan Peter Parker.

Sebelum bergabung bersama tim Avengers, Chris dan Tom pernah terlibat dalam film In the Heart of the Sea. Dari situ pemeran Thor tersebut melihat potensi Tom sebagai aktor muda berbakat yang cocok menjadi manusia laba-laba.

"Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan dan memberikan rekomendasi. Dia adalah salah satu aktor muda berbakat yang pernah aku kenal. Ia juga memiliki hati yang baik," puji Chris Hemsworth.

Rekomendasi Chris tersebut, kemudian menjadi acuan bagi Marvel untuk menetapkan Tom Holland sebagai Spider-Man setelah Andrew Garfield. Kala itu, Marvel dan Sony memang berniat mencari pemeran Spidey yang lebih muda untuk mengulang cerita ke setting lebih awal.

Ditemui di kesempatan berbeda, Tom merasa terkejut dengan pujian yang dilontarkan oleh Chris kepadanya. Ia tak menyangka bahwa aktor sekelas Chris Hemsworth mengapresiasi dirinya sebagai aktor muda berbakat.

"Oh ya? Apa dia benar-benar memujiku? Well, dia memang pahlawan bagiku," kata Tom membalas pujian Chris.

Di lain pihak, masa depan Chris Hemsworth sebagai Thor dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) masih belum pasti. Ia terakhir diperlihatkan pergi bersama pasukan Guardians of the Galaxy dan meninggalkan rakyat Asgard di Bumi.

Sementara Spider-Man akan menjadi kunci jawaban bagaimana kelanjutan para Avengers setelah Endgame tayang 24 April 2019.*

