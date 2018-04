LOS ANGELES – Samuel L Jackson memiliki hobi baru yang cukup unik. Ia mengoleksi kaos-kaos yang bergambarkan dirinya untuk dipakai sehari-hari.

Kecintaan Samuel terhadap dirinya mulai terlihat dalam beberapa unggahan terakhirnya di Instagram. Setidaknya ada tiga foto di mana Samuel mengenakan kaos bergambarkan dirinya.

Lucunya lagi Samuel selalu menirukan mimik muka dari kaosnya saat berfoto selfie. Beberapa gambar di kaosnya bahkan diambil dari film-film yang pernah dibintangi olehnya.

Foto terakhir yang diunggahnya diambil dari film Pulp Fiction yang membesarkan namanya. Gambar tokoh kartun dari Vincent Vega dan Jules Winnfield menemani Samuel saat dirinya hendak memulai proses syuting untuk film terbaru Marvel, Captain Marvel.

“Today’s mood. Might have to cap a muphukaa today, channeling Jules, attitude just right!!!” tulisnya.

Seperti diketahui, proses produksi Captain Marvel baru saja dimulai oleh Marvel Studios. Dalam film ini, Samuel akan kembali berperan sebagai Nick Fury, sosok yang pernah terlihat dalam film Avengers.

Meski akan bermain sebagai Nick Fury lagi, penampilannya akan berbeda karena setting Captain Marvel adalah 10 tahun sebelum Avengers terbentuk. Jika dalam Avengers Nick terlihat bermata satu, film Captain Marvel dipercaya akan membahas mengapa Nick bisa kehilangan salah satu matanya.

