JAKARTA - Video penggerebekan Ifan Seventeen bersama seorang wanita bernama Citra Monica di sebuah apartemen, menjadi perbincangan hangat sejak beberapa waktu lalu. Meski sudah melakukan klarifikasi, publik nampaknya masih menunggu pihak suami Citra angkat suara terkait hal tersebut.

Setelah penggerebekan istrinya dengan Ifan Seventeen, suami Citra Monica memang tidak melakukan klarifikasi melalui media sosial seperti yang dilakukan istrinya. Namun, baru-baru ini muncul sebuah percakapan melalu Direct Messages Instagram antara suami Citra dan seorang tak dikenal. Bahkan orang tersebut nampak meminta pria yang berprofesi sebagai dokter itu untuk memberikan klarifikasi terkait penggerebekan.

Pria yang diketahui bernama Tiyo tersebut nampak berkali-kali menolak keinginan orang tak dikenal tersebut untuk melakukan klarifikasi. Namun, ia mengungkap bahwa penggerebakan itu memang benar terjadi sekitar pukul 22.00 WIB dan hanya ada Ifan serta Citra di dalam apartemen tersebut. Ia pun membantah jika ibunda Citra ada di apartemen tersebut.

"Memang jam 22 lebih. Mereka cuma berdua..mamanya lg tidur di rumah sy.. ada saksinya 2 asisten rumah tangga sy. Ga ada rekayasa.. karena dasar gerebek itu ada pelaporan polisi dulu.. dan gerebek pun didampingi polisi.. polisi ga mungkin ikut mendampingi klo rekayasa.. polisi juga punya aturan dan etika," jelasnya dalam screenshot percakapan yang dikutip Okezone.

Pria tersebut kembali mempertanyakan mengapa ia harus melakukan klarifikasi. Baginya klarifikasi Citra hanya merupakan suatu hal yang dibuat untuk menutupi kebohongannya.

Ia bahkan memilih untuk diam dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Bahkan keputusan Citra dan Ifan menutup kolom komentar merupakan sebuah hal yang ia anggap sebagai alasan dari rasa takut mereka.

"Tujuan saya klarifikasi buat apa? Toh mereka klarifikasi kan untuk menutupi sesuatu dengan cara memberikan kebohongan.. trs hrs sy balas buat apa? Ga ada poin yg sy dapet klo sy harus membalas klarifikasi," paparnya.

"Bagaimanapun saya sih percayakan semuanya ke penyidik polisi. Mereka belum selesai bekerja. Just wait and see. Dan kolom komen dan DM saya enggak saya tutup.. sedangkan mereka?? Intinya ada yang mereka takutkan," tegasnya.

(sus)